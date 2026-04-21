Dónde es más barata la gasolina en EEUU: lista actual de ciudades clave

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El costo de la gasolina en Estados Unidos mantiene una ligera tendencia a la baja en los últimos días, aunque todavía se ubica por encima de los 4 dólares por galón a nivel nacional.

Dicha situación refleja un mercado que, pese a mostrar señales de alivio, continúa condicionado por múltiples factores externos que impiden una reducción más significativa en el corto plazo.

Evolución reciente del mercado

El precio promedio nacional ronda los 4,04 dólares por galón, con pequeñas variaciones diarias que evidencian cierta estabilidad dentro de un rango elevado.

Semanas atrás, el combustible registraba niveles más altos, lo que indica una leve corrección reciente..

Factores que influyen en los precios

El comportamiento del combustible responde a varios elementos que impactan tanto la oferta como la demanda. Entre los más relevantes destacan:

Tensiones internacionales que afectan el mercado petrolero

Incremento en la demanda por temporadas de mayor movilidad

Ajustes en la producción de gasolina con mezclas más costosas

Expectativas sobre decisiones energéticas en Estados Unidos

Diferencias entre estados

El precio de la gasolina varía considerablemente según la región. Algunos estados presentan los costos más altos del país, mientras otros ofrecen precios más accesibles para los conductores.

Estados con gasolina más cara:

California

Hawái

Washington

Estados con gasolina más económica:

Oklahoma

Kansas

Texas

Georgia

Esta brecha responde a factores como impuestos, costos de transporte y regulaciones locales.

Ciudades con mayor y menor costo

A nivel urbano, las diferencias también son notorias. En ciudades de California, los precios superan ampliamente el promedio nacional, mientras que en zonas del sur y centro del país el combustible resulta más económico. Ejemplos destacados:

Los Ángeles y San Francisco con precios cercanos a los 6 dólares

Dallas y Fort Worth con valores alrededor de 3,5 dólares

San Antonio con costos por debajo de los 4 dólares

Autoridades energéticas estiman que el costo podría mantenerse por encima de los 3 dólares durante varios meses, dependiendo de la evolución del mercado petrolero y del contexto internacional, según informa As.

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