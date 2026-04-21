Compran queso Duro por su versatilidad: conozca los precios y variedad de los lácteos

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El queso es la charcutería que más compra el caraqueño, sobre todo el Duro. Comerciantes dicen que algunos clientes lo compran por gramos, pero nunca dejan de comprar.

En la Distribuidora Los Llanos, ubicada en Catia, se consigue variedad de quesos, el kilo (kg) de queso Duro cuesta $ 7,5, el Guayanés por $ 6,2; Telita por $ 7, el queso Crema vale $ 4,5 el Kg, paisa por $ 10 el kg, mozzarella por $ 8,5, el queso Cheddar por $ 8,5 y el amarillo Gouda por $ 12,7.

La encargada del negocio, Erika Pupo, señaló que “el queso Duro es el que más lleva la gente por ser más útil para todo, pata arepas, sándwich, pasta, arroz con queso; para todo”.

Comentó que en el negocio los clientes pueden comprar quesos con Cashea. La compra mínima es de $ 25. Las ventas de queso se mantienen, “es más barato que el jamón, no todo el mundo come jamón”.

La cajera de Fat Pig, Norelys Reggio, indicó que en el local el queso Duro cuesta $ 8,40 el Kg, guayanés por $ 7,10; Santa Bárbara por $ 13,20; natilla por $ 1,50; el queso amarillo por $ 17,10; las facilistas de queso Cheddar por $ 16,25.

Queso Duro está de oferta y compran por gramos

“El queso Duro es el único que está en oferta porque es el más popular y el que más busca la gente. Se llevan mínimo 120 gr y hasta 5 kg o 10 kg”.

Acotó que los quesos preparados (madurados) aumentaron 40 % de precio, por ejemplo, el queso Palmito.

“La gente sigue con la compra de queso, poca cantidad, pero lo consume. Compran por gramos, por ejemplo 150 gr”, aseguró.

Por el sector de Quinta Crespo, en Inversiones Vargas Vargas, el queso Duro cuesta $ 9,79 el kg, Paisa y Mozzarella por $ 10,49 respectivamente, guayanés por $ 7,99, el queso crema y el Cheddar por $ 3,49 el kg cada uno; y el suero cremoso por $ 3,49 el kg.

El encargado del negocio, Orlando Sequera, indicó que el “queso Duro es el que más llevan los clientes porque es prensado y rinde. Tenemos combos, pero no de queso solo, combinados. Las ventas están más o menos. El queso Duro subió $ 0,30”.

Comentó que a su juicio el queso es más barato que el jamón, y la gente siempre compra.

Por San Martín, sector Artigas, la charcutería Bin 45 vende el queso Santa Bárbara por $ 8,5 el kg, Mozzarella por $ 11.50; amarillo por $ 16,00; guayanés por $ 7,90; cuajada por $ 1,66; Paisa por $ 11,50.

El charcutero Daniel Tovar indicó que “el queso que más se vende es el Santa Bárbara porque es rallado. La gente nunca deja de comprar queso”.

Foto: José Félix Lara

El negocio ofrece algunos combos con quesos, como el combo arepero por $ 13,50 que incluye medio Kg de queso Duro, medio kg de jamón arepero, un suero y medio cartón de huevos.

Otro combo por $ 13,50 ofrece medio kg de queso Duro, medio kg de salchichas, medio cartón de huevos, 400 gr de mortadela. El combo Especial por $ 26 incluye medio kg de cada producto: queso Duro, queso amarillo, queso Paisa, jamón de pierna y salchichas.

En Delimarket, ubicado en el sector de Vista Alegre, el queso guayanés cuesta $ 8 el kg; el queso Llanero por $ 8, Merideño por $ 8,75; Santa Bárbara por $ 13,75, Paisa por $ 11,85; mozzarella por $ 10,48; Cheddar por $ 11,50; tipo Gouda por $ 14,85. El queso crema Pardito, en envase grande por $ 7, y pequeño por $ 3,50.

Queso Llanero se vende por ser más económico y rendidor

El charcutero Alberto Millar indicó que el queso que más se vende es el Llanero “porque es duro, para rallar y es más económico. Lo mezclan con arepas y no le echan sal a la harina. Hay gente que no le gusta el queso Santa Bárbara rallado”.

El negocio ofrece algunos combos charcuteros a la clientela. Por ejemplo, el Deli Combo N° 2, por un valor de $ 8,99 incluye 250 gr de queso Duro o Palmito; 250 gr de queso amarillo o mozzarella, medio cartón de huevos y 250 gr de jamón de pierna o pavo.

El Deli Combo N° 3, por $ 6,50 incluye una masa fácil, 500 gr de queso Duro o Palmito y 250 gr de jamón de pierna o pavo.

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