Sigue estos pasos para reclamar los $1,000 que el Tesoro entrega a niños nacidos entre 2025 y 2028

Suscríbete a nuestros canales

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó que el programa piloto de las Cuentas Trump ya cuenta con 5 millones de menores inscritos.

De este modo, lo que comenzó como una propuesta de campaña se convierte en una realidad tangible que arrancará formalmente este 4 de julio de 2026.

El beneficio: ¿Quiénes califican?



Aunque el proyecto busca fomentar la inversión en todos los menores de 18 años con Seguro Social, el Tesoro reserva un impulso especial. Actualmente, 1.2 millones de niños nacidos entre 2025 y 2028 ya cumplen los requisitos para obtener una contribución inicial de $1,000.



En este sentido, estas cuentas funcionan como fondos de inversión con impuestos diferidos, es decir, el capital crece libre de tributos mientras el dinero permanezca en la cuenta, permitiendo que los ahorros de los más pequeños aumenten con el tiempo.

El proceso: ¿Cómo reclamar el capital?



Por su parte, el sector privado también suma fuerzas en esta iniciativa. Entidades como Bank of New York Mellon gestionarán los fondos, mientras que la plataforma Robinhood desarrolla una aplicación móvil para que los padres monitoreen el crecimiento del dinero en tiempo real.



Para registrar a tus hijos y asegurar el depósito, debes seguir estos tres pasos clave disponibles desde enero de este año:

1. Presenta el formulario 4547 del IRS: este documento es el punto de partida legal para la apertura del fondo.

2. Vincula tu declaración de impuestos: puedes realizar este proceso junto a tu declaración de 2025 o entrar directamente al portal oficial TrumpAccounts.gov.

3. Monitorea la inversión: una vez completado el registro, la tecnología de Robinhood te permitirá gestionar el capital desde tu celular.

Más allá del monto



En el mismo orden de ideas, la meta final es ambiciosa, figuras como Michael Dell ya comprometieron miles de millones para igualar estos depósitos. Es importante destacar que el programa incluso contempla bonos extra para jóvenes que mantengan buenas calificaciones o realicen servicio comunitario, transformando el sistema en una verdadera lección práctica de capitalismo para las nuevas generaciones.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube