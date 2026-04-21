Dunkin' regala café este 21 de abril: cómo obtener el tuyo

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La famosa cadena Dunkin’ sorprende a sus usuarios este martes 21 de abril con una promoción masiva que permite obtener un café totalmente gratis, siempre y cuando se sigan unos sencillos pasos a través de su plataforma digital.

La dinámica es digital y directa. A partir de las 9:00 a.m., los usuarios pueden ingresar a la aplicación oficial de Dunkin’ y canjear el código Freecoffee1.

Al introducir estos dígitos, el sistema genera automáticamente un cupón que debe ser mostrado al momento de pagar en el establecimiento.

Un millón de cafés en juego

De igual modo, la compañía anunció que la promoción estará vigente únicamente hasta alcanzar el millón de cafés regalados.

Debido a la alta demanda que suelen generar estos anuncios, la recomendación es realizar el proceso en la aplicación lo antes posible para asegurar el cupón antes de que se agote la existencia.

¿Cómo canjearlo paso a paso?

Para evitar confusiones en la caja, aquí te explicamos cómo asegurar tu bebida:

Entra a la App oficial de Dunkin’.

Dirígete a la sección de “Ofertas” o “Offers”.

Escribe Freecoffee1 en el campo de códigos promocionales.

Una vez generado, preséntalo al empleado antes de finalizar tu orden.

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