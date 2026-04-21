Fin de semana libre de impuestos en Texas: conoce los artículos que califican

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Texas se prepara para su tradicional Fin de Semana Libre de Impuestos sobre Ventas para Artículos de Emergencia 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo motivar a las familias a equiparse antes de que lleguen fenómenos naturales como huracanes, inundaciones o incendios forestales.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar este beneficio fiscal, incluyendo las fechas clave y los artículos que califican.

¿Cuándo es el fin de semana sin impuestos en Texas?

De acuerdo con el Contralor de Texas, Glenn Hegar, y el sitio oficial Comptroller.Texas.Gov, el periodo de exención de impuestos comenzará a las 12:01 a.m. del sábado 25 de abril y finalizará a la medianoche del lunes 27 de abril de 2026.

Durante estos tres días, los consumidores podrán comprar suministros específicos para la preparación ante emergencias sin tener que pagar el impuesto estatal ni local sobre las ventas, lo que significa un ahorro directo de aproximadamente el 8.25% en la mayoría de las ciudades de Texas.

Artículos que puedes comprar libres de impuestos en Texas

La ley de Texas establece límites de precio para los artículos que califican. Según la información de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas, los productos exentos se dividen en tres categorías principales:

Menos de $3.000: Generadores portátiles (siempre que se utilicen para suministro de energía en emergencias).

Menos de $300: Escaleras de emergencia y contraventanas (shutters) contra huracanes.

Menos de $75: Esta es la categoría más amplia e incluye:

Baterías (AAA, AA, C, D, de 6 o 9 voltios).

Linternas, velas y faroles.

Botiquines de primeros auxilios.

Radios (portátiles, de batería o de banda meteorológica).

Extintores de incendios y detectores de humo o monóxido de carbono.

Hieleras no eléctricas para almacenamiento de alimentos.

Envases de combustible y lonas plásticas (tarps).

¿Qué artículos no califican?

Es fundamental tener en cuenta que no todos los artículos de supervivencia están incluidos.

Fuentes oficiales como Telemundo San Antonio y la guía del Contralor aclaran que los siguientes productos seguirán siendo gravados con impuestos:

Baterías para automóviles o barcos.

Estufas de camping o tiendas de campaña.

Motosierras y madera contrachapada (plywood).

Papel higiénico y suministros de limpieza (desinfectantes).

Guantes y mascarillas médicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube