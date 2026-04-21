Fraude en arriendos en Nueva York: ¿Cómo identificar la estafa que hace desaparecer los depósitos de seguridad?

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Las autoridades estatales y locales han lanzado una alerta urgente al notar un incremento en tácticas sofisticadas que buscan robar los depósitos de seguridad y los ahorros de familias que, desesperadamente, buscan un hogar en Nueva York.

¿Cómo funciona la estafa del depósito en Nueva York?

Este esquema, conocido como Rental Listing Scam, se mueve principalmente a través de plataformas digitales. Según la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York (DOS), los estafadores clonan anuncios legítimos de propiedades que no les pertenecen o que ni siquiera están en el mercado.

Su modus operandi es bastante simple: el supuesto "agente" presiona a la víctima para que realice un pago por adelantado (ya sea el depósito de seguridad o el primer mes) utilizando métodos difíciles de rastrear, como transferencias bancarias, aplicaciones de pago rápido o tarjetas de regalo, argumentando que hay "mucha demanda".

Una vez que el dinero se transfiere, el contacto desaparece y la familia se da cuenta de que la propiedad nunca estuvo disponible.

Fuentes oficiales advierten: "Si parece demasiado bueno, lo es”

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha sido clara al señalar que los estafadores a menudo utilizan precios increíblemente bajos para atraer a sus víctimas.

"Insto a todos los neoyorquinos a tener cuidado con estas estafas que se presentan como legítimas", afirmó la oficina de la Fiscal en un comunicado reciente.

Por otro lado, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) destaca que una señal de alerta importante es cuando el arrendador se niega a mostrar el apartamento en persona o pide información personal sensible antes de cualquier visita.

La Unidad de Protección de Vivienda y Inquilinos de la Fiscalía del Distrito de Manhattan también ha relacionado estos fraudes con esquemas de acoso sistemático y abusos por parte de supuestos desarrolladores inmobiliarios.

Consejos clave para evitar ser víctima de fraude inmobiliario en Nueva York

Para protegerse, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las autoridades de Nueva York tienen algunas recomendaciones:

Verifica la licencia del agente: Antes de soltar cualquier dinero, asegúrate de que el profesional inmobiliario tenga una licencia válida en el estado de Nueva York. Puedes hacerlo fácilmente a través del portal oficial del Departamento de Estado.

Inspecciona la propiedad: Nunca firmes un contrato ni transfieras fondos sin haber visitado el apartamento en persona.

Investiga la dirección: Haz una búsqueda en Google de la dirección. Si ves el mismo anuncio con diferentes contactos o precios, ¡es una estafa confirmada!

Cuidado con los pagos: Desconfía de cualquier persona que pida pagos solo por transferencia bancaria, criptomonedas o servicios como Western Union antes de conocerse en persona.

¿Dónde denunciar si fuiste estafado en Nueva York?

Si tú o alguien de tu familia ha caído en las garras de estos delincuentes, las autoridades te instan a no quedarte callado.

Puedes presentar una denuncia formal ante la Oficina de la Fiscal General (OAG) llamando al 1-800-771-7755 o reportar el fraude en línea a través del portal de la FTC (ReportFraud.ftc.gov).

Recuerda que en Nueva York, presentar una denuncia es un derecho que protege a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

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