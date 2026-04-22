Evita el caos vial en el Downtown de Miami: conoce las vías altenas por la carrera Lexus

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El corazón financiero de Miami se prepara para recibir a una multitud de corredores en un evento que celebra la salud y el compañerismo corporativo. Esta cita anual representa uno de los mayores desafíos logísticos para el departamento de tránsito debido a la densidad poblacional de la zona.

Los trabajadores y residentes del área deben ajustar sus horarios de salida para evitar los embotellamientos que suelen ocurrir durante estas actividades masivas. El despliegue de seguridad busca garantizar la integridad de los participantes mientras mantiene la conectividad esencial hacia el puerto y las autopistas.

El Departamento de Policía de Miami confirma que Biscayne Boulevard sufrirá cierres viales este jueves por la carrera Lexus Corporate, a partir de las 3:00 p.m. Según la ruta de tres millas recibirá a unos 18.000 corredores, lo que afectará el flujo vehicular hasta la medianoche.

¿Cuáles son los cierres viales este jueves por la carrera Lexus Corporate?

A las 3:00 p.m., los oficiales iniciarán el desvío del tráfico hacia el norte por los carriles del sur entre las calles SE 1st y NE 4th. Este cambio inicial permitirá la instalación de las estructuras necesarias para la salida y meta de la competencia atlética.

Posteriormente, las autoridades cerrarán totalmente la circulación desde las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. entre las calles SE 3rd y NE 6th. Estas restricciones totales coinciden con la hora de mayor demanda en las vías principales del centro de la ciudad.

La policía anticipa cierres progresivos adicionales en las calles aledañas conforme los atletas avancen por el circuito de tres millas este semestre. Se recomienda a los ciudadanos evitar el cuadrante afectado y buscar estacionamiento en zonas alejadas al perímetro de seguridad establecido.

¿Qué rutas alternas existen hacia el Biscayne Boulevard?

Los conductores que necesiten llegar al puerto o zonas del este deben utilizar el túnel del puerto desde la autopista I-395. Esta alternativa garantiza un trayecto libre de interrupciones y evita la saturación de las calles internas del distrito histórico de Miami.

La planificación anticipada resulta fundamental para los empleados que terminan su jornada laboral durante la tarde y noche de este jueves. El uso de aplicaciones de navegación en tiempo real permitirá detectar los cuellos de botella y encontrar caminos secundarios menos congestionados.

El transporte público también sufrirá modificaciones en sus rutas habituales de autobús debido a la imposibilidad de transitar por las vías bloqueadas. Consulte los avisos de la ciudad para conocer las paradas temporales y los horarios ajustados del sistema Metromover durante el evento.

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