OFICIAL | Laser Airlines anuncia vuelos antre Venezuela - Miami: fecha e itinerarios

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Tal y como lo habíamos adelantado en 2001 online, este 22 de abril, la aerolínea venezolana Laser Airlines anunció que a partir del 01 de mayo, contará con vuelos directos entre Venezuela y Miami.

La aerolínea trabajará en alianza con la aerolínea estadounidense Global X para operar la ruta hasta que obtenga los permisos del DOT.

La ruta contará con una frecuencia diaria, operada por un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, incluyendo 12 asientos clase Bussines.

ITINERARIO DE VUELOS

Miami - salida 07:30 a.m. / Caracas - llegada: 10:45 a.m.

Caracas - salida: 12:30 p.m. / Miami - llegada: 15:45 p.m.

De esta manera, la aerolínea venezolana se une a Copa Airlines y Amerian Airlines como las empresas que volarán a Estados Unidos desde Venezuela a partir del próximo 30 de abril.

"Para más información o gestión de sus reservaciones, les invitamos a comunicarse con sus agencias de viaje de confianza o a través de nuestros medios digitales", detalla Laser Airlines.

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