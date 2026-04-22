¿Laser Airlines volará directo Caracas - Miami? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Con el paso de los días, más aerolíneas se estarían sumando a cubrir la ruta comercial entre Venezuela y Estados Unidos, vuelos que iniciará American Airlines a partir del próximo 30 de abril.

Según información extraoficial, Laser Airlines también estaría gestionando los protocolos pertinentes para sumarse a cubrir la ruta Maiquetía - Miami a partir del 01 de mayo. Algunas agencias de viaje ya estarían ofreciendo información al respecto a sus clientes.

La propia compañía ya había adelantado el pasado mes de marzo que su intención era comenzar a volar hacia Estados Unidos antes de julio. Sin embargo, se está a la espera por el anuncio oficial por parte de la aerolínea venezolana.

La aerolínea trabajará con Global X en el arriendo de un Airbus A320 para operar la ruta hasta que obtenga los permisos del DOT.

Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señalan que también se incorporarían a futuro otros actores no tradicionales. Un ejemplo, serían las aerolíneas de bajo costo (LCC, por sus siglas en inglés) estadounidenses que también han expandido operaciones desde sus bases hacia varios puntos de Latinoamérica y el Caribe.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube