Así son los aviones comerciales de American Airlines que volarán entre Caracas - Miami - Maracaibo: FOTOS

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La reactivación de la conectividad entre Venezuela y Estados Unidos ya es un hecho en los sistemas de reserva, y el protagonista de este puente aéreo será una aeronave moderna, eficiente y diseñada para el confort regional.

Si estás planeando volar pronto en las rutas Miami - Caracas o Miami - Maracaibo, aquí se presentan todos los detalles de los aviones que marcarán este esperado regreso de American Airlines.

El Embraer 175: tu puente entre Miami y Venezuela

Para estas rutas, American Airlines operará a través de su filial Envoy Air con el modelo Embraer 175 (E175). A diferencia de los aviones más grandes y ruidosos del pasado, el E175 es un avión de última generación que destaca por una característica que todos los viajeros aman: no tiene asientos intermedios.

Configuración y capacidad: El avión está diseñado para transportar a 76 pasajeros, lo que garantiza un proceso de embarque y desembarque mucho más ágil en aeropuertos como Maiquetía o La Chinita.

Clase Ejecutiva (Primera): Configuración 1-2 . Si viajas solo, puedes elegir los asientos individuales para una privacidad total.

Clase Turista: Configuración 2-2. Siempre tendrás o ventana o pasillo; se acabó la incomodidad de quedar atrapado en el medio.

Confort y tecnología a bordo

American Airlines no ha escatimado en equipar estas unidades para que las 3 horas y 20 minutos de vuelo se pasen volando:

Conectividad: Cuentan con Wi-Fi de alta velocidad para que te mantengas conectado sobre el Caribe.

Energía: Los asientos disponen de enchufes y puertos USB compartidos , ideales para cargar tu celular o laptop durante el trayecto.

Comodidad: Mesas de servicio más grandes y reposacabezas ajustables para que puedas descansar mejor.

Tarifas y disponibilidad: ¿Cuánto cuesta volar?

Actualmente, los precios reflejan la altísima demanda y la limitada oferta de cupos iniciales. En una búsqueda rápida por el sistema de reservas, el vuelo más económico de ida y vuelta ronda los 1.879,19 euros (unos $2,000 aproximadamente).

Ojo al dato: La presidenta de Avavit, Vicky Herrera, advierte que debido a que hay pocos asientos por día, la disponibilidad se agota rápido. Se recomienda comprar con meses de antelación para encontrar tarifas más amigables.

Paso a paso para comprar tu boleto

Entra al portal oficial de American Airlines. Busca las rutas: MIA - CCS (Caracas) o MIA - MAR (Maracaibo). Compara los precios según el mes; las tarifas de lanzamiento suelen ser más altas que las de fechas posteriores. Realiza el pago digital para asegurar tu código de reservación.

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