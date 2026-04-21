Copa Airlines vs American Airlines: quién tiene mejores tarifas para viajar entre Venezuela y EEUU

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La conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos presenta un nuevo escenario competitivo con las tarifas actuales de Copa Airlines y American Airlines.

Tras el reciente anuncio de promociones desde cinco ciudades venezolanas por parte de Copa, se puede evidenciar una brecha entre los costos, al menos para el mes de mayo.

Por su parte, ya se conocen los montos de la aerolínea estadounidense, que formalmente reiniciará sus vuelos al país el próximo 30 de abril.

Conectividad desde viaras regiones por Copa Airlines

La aerolínea panameña ha reforzado su estrategia en el país ofreciendo vuelos desde Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona y Barquisimeto, conectando a través del Hub de las Américas® en Panamá con 17 destinos en territorio estadounidense.

Barcelona, Valencia y Barquisimeto: Desde 671 dólares (con fechas de inicio en mayo y junio de 2026).

Maracaibo: Desde 693 dólares.

Caracas: Desde 724 dólares.

El contraste actual con American Airlines

Por su parte, los precios de American Airlines para rutas que involucran al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, publicados en su página web, se sitúan actualmente en un rango significativamente superior.

En clase económica, los boletos para viajar entre Venezuela y Estados Unidos con la aerolínea estadounidense oscilan entre los 1.100 y 1.400 dólares. Esta diferencia tarifaria posiciona a Copa Airlines como la opción más accesible para el bolsillo del venezolano, especialmente para aquellos que viajan desde ciudades del interior del país, evitando el traslado adicional hacia la capital.

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