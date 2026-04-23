Oferta de visas sin requisitos ilusiona a muchos: embajada de EEUU responde

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La circulación de informaciones falsas en plataformas digitales sobre una flexibilización en la obtención de visas para Estados Unidos ha obligado a diversas embajadas a emitir aclaratorias públicas. Los reportes desmentidos sugerían la entrada en vigor, este mes de abril, de una nueva modalidad de "visado de trabajo virtual" que omitía pasos fundamentales como la entrevista presencial ante un cónsul y la necesidad de contar con un empleador patrocinador.

Ante la viralidad de estos anuncios, las autoridades estadounidenses reiteraron que todos los protocolos de seguridad y documentación vigentes se mantienen sin modificaciones.

Verificación de canales institucionales

Las delegaciones de México y Argentina utilizaron sus canales oficiales para advertir que las publicaciones carecen de respaldo verificable y no especifican condiciones legales mínimas. Las autoridades precisaron que el contenido difundido, el cual mencionaba una supuesta "visa de trabajo virtual", omite citar fuentes del Departamento de Estado o canales institucionales de procesamiento de visas. Según el comunicado emitido, cualquier proceso de migración laboral requiere, en la gran mayoría de los casos, una oferta laboral previa y el cumplimiento de requisitos específicos que no han sido eliminados por la administración actual.

Endurecimiento de la política migratoria

Contrario a los rumores de apertura, la administración de Donald Trump ha implementado medidas para restringir y revisar con mayor rigor la emisión de visas. Bajo el criterio de que el visado es un privilegio y no un derecho, se han ampliado las inspecciones de antecedentes, incluyendo el monitoreo de actividades en redes sociales de los solicitantes. Este enfoque ha derivado en procesos de aprobación más lentos y complejos, especialmente para categorías de no inmigrante y visas profesionales de alta especialización.

Requisitos actuales para el trabajo especializado

Los programas destinados a ocupaciones especializadas en Estados Unidos continúan operando bajo una fiscalización estricta. Las normativas para obtener las visas correspondientes exigen demostrar una relación laboral legítima con una empresa estadounidense y cumplir con perfiles profesionales verificados. Las embajadas instan a los interesados a ignorar anuncios que prometen trámites rápidos sin entrevistas y recomiendan consultar exclusivamente los portales gubernamentales para evitar posibles estafas o denegaciones de entrada al país por uso de información fraudulenta.

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