Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 24 de abril

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La jornada de distribución de alimentos para este viernes 24 de abril de 2026 contempla la entrega de suministros básicos en cuatro localidades estratégicas del estado.

Las organizaciones locales, han coordinado la logística para atender a la población en Port Richey, Winter Haven, Bowling Green y St. Petersburg. Se recomienda a los asistentes verificar las rutas de acceso y cumplir con los requisitos de carga para facilitar el flujo de los operativos.

Operativo en Port Richey (Condado de Pasco)

Hora: 8:00 a.m. - 10:30 a.m.

8:00 a.m. - 10:30 a.m. Patrocinante: Iglesia Gulfview Grace.

Iglesia Gulfview Grace. Dirección GPS: 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Si conduce por la US-19 N, gire a la derecha en Hammock Rd; si viene desde Little Rd, tome Ridge Rd hacia el oeste y luego gire en Hammock Rd hacia el norte. Es obligatorio mantener la maleta del vehículo desocupada para agilizar la carga. En autobús: Puede utilizar la ruta 21 de Pasco County Public Transportation (PCPT). La parada más cercana es en la intersección de US-19 y Hammock Rd. Debe caminar aproximadamente 1 kilómetro hacia el este. Se requiere llevar un carrito con ruedas o maleta para transportar los productos.

Operativo en Winter Haven (Condado de Polk)

Hora: 10:00 a.m. - 11:30 a.m.

10:00 a.m. - 11:30 a.m. Patrocinante: United Way (Anfitrión: CFHC Winter Haven).

United Way (Anfitrión: CFHC Winter Haven). Dirección GPS: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Desde la US-17, tome la Avenue T NW hacia el oeste y gire en 2nd St NW. Los conductores deben presentarse con la maleta del carro vacía .

Desde la US-17, tome la Avenue T NW hacia el oeste y gire en 2nd St NW. Los conductores deben presentarse con la . En autobús: Utilice las rutas de Citrus Connection que llegan a la Terminal de Winter Haven y haga transbordo a la ruta local que circula por 1st St o 2nd St NW. El tramo de caminata es de aproximadamente dos cuadras. Es indispensable portar un carrito o maleta de carga.

Operativo en Bowling Green (Condado de Hardee)

Hora: 10:00 a.m. - 12:30 p.m.

10:00 a.m. - 12:30 p.m. Patrocinante: Caring People Recovery Center.

Caring People Recovery Center. Dirección GPS: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Acceda por la US-17 S, gire en Main St hacia el oeste y luego en Doyle Parker Ave. Se solicita llevar la maleta del vehículo sin objetos para permitir el depósito directo de los insumos.

Acceda por la US-17 S, gire en Main St hacia el oeste y luego en Doyle Parker Ave. Se solicita llevar la para permitir el depósito directo de los insumos. En autobús: Dada la ubicación rural, las conexiones son limitadas. Si utiliza transporte regional, baje en la parada principal de Bowling Green y camine hacia el noreste por aproximadamente 1 kilómetro y medio. Se recomienda llevar un carrito con rueditas.

Operativo en St. Petersburg (Condado de Pinellas)

Hora: 12:00 p.m. - 1:30 p.m.

12:00 p.m. - 1:30 p.m. Patrocinante: Feeding Tampa Bay (Anfitrión: Iglesia Mt. Zion Progressive).

Feeding Tampa Bay (Anfitrión: Iglesia Mt. Zion Progressive). Dirección GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Desde la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E, siga por 4th Ave S y gire al sur en 20th St S. Asegúrese de que la maleta del auto esté libre de carga .

Desde la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E, siga por 4th Ave S y gire al sur en 20th St S. Asegúrese de que la . En autobús: Tome la ruta 7 o 15 de PSTA. Si viene desde el norte, haga transbordo en el Grand Central Station. La parada de 9th Ave S y 20th St S queda a pocos metros del lugar. Es necesario llevar una maleta con ruedas.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar a los puntos de distribución de alimentos con al menos 45 minutos de antelación, ya que las entregas se realizan por orden de llegada hasta agotar existencias. Los beneficiarios que asistan a pie deben considerar que el peso de los paquetes puede superar los 10 kilos, por lo que el uso de medios de carga manual es estrictamente necesario para su traslado. El personal de logística no suministrará bolsas adicionales ni cajas de refuerzo para el transporte.

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