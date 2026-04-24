Cómo revisar el historial de un auto usado en Florida antes de comprarlo

Suscríbete a nuestros canales

Obtener un reporte de Carfax es un paso administrativo esencial para cualquier interesado en adquirir un automóvil de segunda mano en ciudades como Miami.

El proceso se basa en el rastreo de datos vinculados al VIN, un código único de 17 dígitos que funciona como la huella dactilar del carro. Este documento consolida información de más de 100.000 fuentes, incluyendo departamentos de vehículos de motor (DMV) de todos los estados, talleres de reparación, agencias de seguros y estaciones de policía, permitiendo detectar si un vehículo ha sido reportado como robado o si ha sufrido daños por inundación.

Pasos para realizar la consulta del historial

Para gestionar el reporte de Carfax, el interesado no necesita acudir a una oficina física, ya que el sistema opera de manera digital y automatizada. El procedimiento estándar es el siguiente:

Localización del VIN: El número suele encontrarse en la esquina inferior izquierda del parabrisas (lado del conductor) o en el marco de la puerta delantera.

El número suele encontrarse en la esquina inferior izquierda del parabrisas (lado del conductor) o en el marco de la puerta delantera. Ingreso al portal: Se debe acceder al sitio web oficial de carfax o utilizar su aplicación móvil disponible para dispositivos inteligentes.

Se debe acceder al sitio web oficial de carfax o utilizar su aplicación móvil disponible para dispositivos inteligentes. Carga de datos: El usuario introduce el VIN o, en su defecto, la placa del vehículo y el estado de registro (Florida).

El usuario introduce el VIN o, en su defecto, la placa del vehículo y el estado de registro (Florida). Pago del servicio: El costo por un reporte individual oscila entre los 40 y 45 dólares, aunque existen paquetes de tres o más reportes si se están evaluando varias opciones de compra.

Canales gratuitos y cortesía del vendedor

Si bien el acceso directo a Carfax tiene un costo para el consumidor, existen alternativas para obtenerlo sin cargo en determinados escenarios de mercado:

Concesionarios (Dealers): La mayoría de los concesionarios establecidos en Miami ofrecen el reporte de forma gratuita como parte de su estrategia de transparencia. Si el vendedor es un negocio formal, el reporte suele estar disponible mediante un enlace directo en su página web o impreso en la oficina.

La mayoría de los concesionarios establecidos en Miami ofrecen el reporte de forma gratuita como parte de su estrategia de transparencia. Si el vendedor es un negocio formal, el reporte suele estar disponible mediante un enlace directo en su página web o impreso en la oficina. Portales de venta: Sitios como Cars.com o Autotrader a menudo incluyen el historial de Carfax sin costo adicional en los anuncios de vendedores certificados.

Sitios como a menudo incluyen el historial de sin costo adicional en los anuncios de vendedores certificados. Vendedores particulares: En transacciones directas, el comprador puede solicitar al dueño que proporcione el documento. La negativa a facilitar el VIN para esta inspección se considera una señal de alerta sobre posibles vicios ocultos en el vehículo.

Verificación presencial y oficinas de apoyo

Aunque el reporte se obtiene en línea, los compradores en el condado de Miami-Dade pueden acudir a las oficinas del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) si necesitan validar la autenticidad de un título de propiedad físico. Algunas de las sedes principales para trámites de títulos y placas en el área de Miami son:

Oficina Central de Títulos: 2515 NW 97th Ave, Doral, FL 33172.

2515 NW 97th Ave, Doral, FL 33172. Sede de North Miami: 15505 West Dixie Highway, North Miami, FL 33162.

15505 West Dixie Highway, North Miami, FL 33162. Sede de Hialeah: 1901 West 60th St, Hialeah, FL 33012.

Estas oficinas permiten confirmar que el nombre del vendedor coincida con el registro estatal y que no existan gravámenes (liens) o deudas pendientes que impidan la transferencia legal del automóvil consultado mediante Carfax.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube