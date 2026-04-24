EEUU: ¿Qué productos ya no puedes pagar con tus cupones SNAP desde hoy?

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La transformación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sacude el presupuesto de millones de beneficiarios en Estados Unidos desde este mes de abril.

Bajo la iniciativa "Make America Healthy Again", más de 20 estados (liderados por Texas, Florida e Idaho) bloquean automáticamente algunos alimentos considerados dañinos.

¿Cuáles alimentos no se pueden comprar ya?

Desde este mes en las cajas de los supermercados la compra de refrescos, dulces y bebidas energéticas con la tarjeta EBT queda prohibida según una nota de Solo Dinero.

Este giro en la política federal busca combatir los altos índices de obesidad y diabetes, redirigiendo los fondos públicos exclusivamente hacia alimentos con valor nutricional comprobado.

Importancia

Es importante que los usuarios verifiquen las nuevas listas de exclusión, ya que el sistema rechaza estos artículos incluso si la tarjeta cuenta con saldo suficiente.

A pesar del endurecimiento en las reglas, el programa mantiene el acceso a proteínas, lácteos y cereales, mientras implementa incentivos económicos para fomentar el consumo de productos frescos.

Montos

En estados como Colorado y Washington, los beneficiarios reciben hasta $50 mensuales en recompensas por la compra de frutas y vegetales, buscando equilibrar las restricciones con beneficios directos a la salud.

No obstante, la medida enfrenta críticas por inconsistencias en la clasificación de ciertos alimentos procesados que aún son permitidos.

Las autoridades de salud subrayan que este cambio representa la reforma más profunda al sistema de asistencia alimentaria en décadas, priorizando la calidad nutricional sobre la cantidad de productos disponibles.

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