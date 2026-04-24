Bajan los precios de alquileres en estas ciudades de EEUU

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La dinámica del mercado de alquiler en el territorio estadounidense ha experimentado un cambio de tendencia durante el primer trimestre del año. Según el último reporte de la firma inmobiliaria Zillow, el incremento interanual de los pagos por arrendamiento fue del 1,8%, la cifra de crecimiento más moderada detectada en los últimos seis años.

Esta variación ocurre en un escenario donde los altos precios de las viviendas para la compra y las tasas hipotecarias elevadas han mantenido a una parte significativa de la población dentro del sector de inquilinos, aunque la entrada de nueva oferta al mercado ha comenzado a frenar el poder de fijación de precios de los propietarios.

Variaciones según el tipo de vivienda

El informe detalla que el comportamiento del alquiler no es uniforme en todas las estructuras habitacionales. Las viviendas unifamiliares, que incluyen casas adosadas, dúplex y cuádruplex, mostraron un aumento del 2,5% en comparación con el año anterior, acumulando un alza del 45% desde el inicio de la década.

Por otro lado, las unidades en edificios multifamiliares registraron un incremento más leve del 1,3% interanual. Los analistas del sector asocian esta desaceleración a una normalización de la demanda tras el repunte drástico observado en el periodo de postpandemia.

Disparidad de precios por regiones

La evolución de los costos de alquiler presenta marcadas diferencias dependiendo de la ubicación geográfica y el costo de vida local. Ciudades como San Antonio, en Texas, y Tampa, en Florida, reportaron una disminución del 1,6% en sus tarifas mensuales. En contraste, otras zonas como Austin registraron aumentos que alcanzaron el 2,3%. Estas fluctuaciones responden a la disponibilidad de inventario nuevo y a las limitaciones de asequibilidad que enfrentan los residentes en distintas áreas metropolitanas.

Relación entre ingresos y costo de vida

Para que un hogar pueda cubrir el pago de un alquiler promedio de forma sostenible en 2026, los cálculos de Zillow indican que se requiere un ingreso anual mínimo de 76.400 dólares.

Actualmente, un hogar promedio destina el 26,5% de sus percepciones mensuales al pago de renta, una proporción que se ha mantenido estable debido al reciente incremento de los ingresos salariales. La economista Kara Ng señala que, si bien la oferta limitada sigue siendo un factor, la presión sobre el presupuesto de los inquilinos está forzando un ajuste a la baja en la velocidad de los aumentos.

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