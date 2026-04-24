Chicago abre inscripciones para campamentos de verano: asegura un lugar por $8 al día

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El Distrito de Parques de Chicago lanzó este 20 de abril la inscripción para sus campamentos de verano 2026, una de las opciones más económicas de la nación con un costo promedio de apenas $8.34 por día.

Ante la demanda masiva de casi 20,000 familias que agotan los cupos en cuestión de segundos, la administración del superintendente Carlos Ramírez-Rosa estrena un portal web renovado que incluye mapas interactivos y alertas de "alta demanda".

Esta actualización es importante para reducir el estrés de los padres, ya que permite localizar rápidamente alternativas cercanas y plazas de respaldo en el tercer sistema de parques más grande de Estados Unidos.

Proceso

Según detalla Telemundo Chicago el proceso se divide en dos jornadas clave: este lunes a las 9:00 a. m. inician los registros para los parques al oeste de California Avenue y programas virtuales, mientras que el martes corresponde a las sedes del este y centros de gimnasia.

Aunque la ciudad busca ampliar su capacidad mediante auditorías de seguridad, la competencia por estos espacios sigue siendo feroz debido a la inflación actual que encarece los servicios privados.

Para quienes no logren completar el trámite digital, el distrito habilitará inscripciones presenciales a partir del 25 de abril, siempre y cuando existan vacantes disponibles tras la avalancha inicial en línea.

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