Florida estrena autopistas aéreas: DeSantis firma ley para el transporte del futuro

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Florida apuesta por una transformación radical en su sistema de movilidad y conectividad terrestre. La administración estatal busca alternativas tecnológicas para reducir la saturación en las carreteras convencionales mediante soluciones modernas. Este plan estratégico posiciona a la región como un referente en innovación de transporte avanzado.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) asumirá un rol protagónico en la ejecución de estas obras. Las autoridades integrarán nuevas terminales en su programa de trabajo anual para garantizar una cobertura estatal completa. El proyecto requiere una coordinación estrecha entre agencias gubernamentales y especialistas en infraestructura tecnológica.

¿Qué establece la ley propuesta y firmada por DeSantis?

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 1093, la cual entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2026. Esta legislación permite al estado financiar hasta el 100 % de la construcción de vertipuertos públicos si faltan fondos federales. La medida asegura la creación de infraestructuras críticas para el aterrizaje y despegue de naves eléctricas.

La normativa facilita la creación de rutas comerciales que conectarán diversos puntos estratégicos en todo el territorio. El FDOT utilizará estas instalaciones para establecer un sistema de transporte aéreo de corta distancia eficiente. La ley prioriza la autonomía financiera del estado para evitar retrasos en el desarrollo de la red.

¿Dónde investigarán el sistema para crear una red de autopistas aéreas?

El centro de pruebas SunTrax, ubicado en el condado de Polk, servirá como base para la investigación de este sistema. Los expertos analizarán allí el comportamiento de las aeronaves eléctricas y la viabilidad de las autopistas en el cielo. Este complejo tecnológico resulta fundamental para validar la seguridad de las futuras operaciones comerciales.

Las autoridades estatales colaborarán directamente con empresas del sector privado para acelerar la puesta en marcha de los servicios. Esta alianza busca que Florida lidere el mercado de la aviación eléctrica y la movilidad urbana sostenible. El financiamiento estatal garantiza que la infraestructura pública esté lista antes de la llegada masiva de naves.

¿Cómo afectará al transporte crear una red de autopistas aéreas?

La red de autopistas aéreas promete aliviar el tráfico pesado en las zonas metropolitanas más congestionadas del estado. Los ciudadanos dispondrán de una alternativa rápida y ecológica para sus traslados cotidianos entre ciudades cercanas. Esta tecnología reduce la huella de carbono al utilizar motores eléctricos en lugar de combustibles fósiles.

El Departamento de Transporte de Florida ya prepara los planos técnicos para las primeras terminales tras el mandato del gobernador. La firma de la HB 1093 marca un hito en la legislación de transporte del siglo veintiuno en EEUU. Florida despega así hacia una era de conectividad aérea accesible para el desarrollo económico local.

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