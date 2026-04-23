Estados Unidos restringe el uso de este tipo de licencias de conducir: afecta a inmigrantes

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Estados Unidos implementó en el mes de marzo una de las reformas más estrictas en los últimos años para las licencias de conducir comerciales para extranjeros.

La Non-Domiciled CDL (Licencia de Conducir Comercial No Domiciliada) es un documento en Estados Unidos que permite a los conductores extranjeros operar vehículos comerciales legalmente, aunque no vivan permanentemente en el estado donde se emite la licencia.

La nueva normativa restringe significativamente quiénes pueden obtener o conservar una Non-Domiciled CDL, fortalece los controles migratorios; y obliga a los estados a auditar y corregir licencias emitidas previamente.

La medida impacta directamente a trabajadores extranjeros temporales, transportistas, empresas agrícolas y de servicios; y a los departamentos estatales de licencias de conducir.

¿Quiénes son elegibles para las Non-Domiciled CDL?

Según la nueva regla, solo tres estatus migratorios laborales son elegibles para obtener ua licencia comercial no domiciliada:

H-2ª – Trabajadores agrícolas temporales

H-2B- Trabajadores temporales no agrícolas

E-2- Inversionistas por tratado

Cualquier otro estatus migratorio queda excluido a partir de la entrada en vigencia de la regla. La elegibilidad dependerá estrictamente de que el solicitante pueda presentar evidencia válida de estatus migratorio legal.

Fin del uso de los documentos provisionales y controles migratorios reforzados

Un cambio relevante con la nueva norma es la eliminación de del uso del Employment Authorization Document (EAD) para este trámite. Desde marzo de 2026, el I-94, I-94A o el Formulario I-797A son los documentos clave para determinar la validez del estatus migratorio. Los estados están obligados a verificar cada caso en el sistema federal.

¿Cuánto tiempo durarán las licencias?

Según la regla, ninguna Non-Domiciled CDL pude tener una vigencia mayo a un año, incluso si el estatus migratorio del solicitante es más largo o aparece como Duration of Status.

Se elimina la vieja práctica de emitir licencias por varios años.

Estados debe n revocar licencias mal emitidas

La FMCSA insta a todos los estados a auditar de inmediato todas las licencias no domiciliadas que estén vigentes. Si una CDL se otorgó por más tiempo del permitido, sin verificación SAVE válida o bajo estatus migratorios ahora no elegibles, el estado debe:

Revocar la licencia y permitir su reemisión solo si el conductor cumple con los nuevos requisitos.

No corregir estos casos puede acarrear hallazgos de incumplimiento federal durante las revisiones anuales.

Otro cambio es el diseño de la licencia:

El documento debe mostrar de forma clara, frontal y explícita la palabra “non-domiciled”.

Ahora la regla establece que para la “emisión de la licencia” es obligatorio verificar el estatus migratorio también para:

Renovaciones

Tansferencias entre estados

Reimpresiones

Cambios de dirección

Duplicados

Reinstalaciones tras sanciones médicas o del Clearinghouse

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