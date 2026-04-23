Cómo circular por Nueva York en el Día sin Coches: avenidas abiertas y desvíos

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Este sábado, Nueva York apagará los motores y abrirá sus calles a miles de peatones y ciclistas en el Car-Free Earth Day 2026 (Día de la Tierra sin Coches).

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) ha anunciado que más de 50 calles y avenidas en los cinco condados estarán cerradas al tráfico vehicular.

Según el Comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, esta iniciativa no solo conmemora el 56.º aniversario del Día de la Tierra, sino que también sirve como un recordatorio del papel vital que desempeñan las calles en la lucha contra el cambio climático.

¿A qué hora comienza el Día sin Coches en Nueva York?

La jornada principal se llevará a cabo este sábado 25 de abril, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sin embargo, los conductores deben tener en cuenta que las restricciones de estacionamiento comenzarán desde la medianoche del viernes y los cierres de calles se implementarán a partir de las 9:00 a. m. para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Ubicaciones clave por condados: ¿Dónde pasear?

El evento contará con "ubicaciones emblemáticas" (Signature Locations) donde se concentrarán actividades culturales, clases de fitness y talleres ambientales.

Aquí te detallamos los puntos principales confirmados por fuentes oficiales del NYC DOT y el portal NYC311:

Manhattan

Broadway: Desde la calle 17 hasta la calle 46 (incluyendo el icónico tramo de Times Square y Union Square).

Desde la calle 17 hasta la calle 46 (incluyendo el icónico tramo de Times Square y Union Square). Avenida St. Nicholas: Entre las calles 181 y 185.

Entre las calles 181 y 185. Calle Dyckman: Desde Broadway hasta La Marina e Inwood Hill Park.

Brooklyn

Quinta Avenida (5th Ave): Entre las calles 41 y 45 (en el área de Sunset Park).

Entre las calles 41 y 45 (en el área de Sunset Park). Queens

Avenida Woodside: Entre las calles 75 y 78.

El Bronx

Calle 188 Este: Desde Grand Concourse hasta Valentine Avenue.

Staten Island

Avenida Port Richmond: Entre Castleton Avenue y Bennett Street.

Citi Bike gratis y actividades destacadas durante el Día sin Coches en Nueva York

Para promover la movilidad sostenible, el NYC DOT ha anunciado una colaboración estratégica con Lyft.

Gracias a esta alianza, Citi Bike ofrecerá viajes gratuitos e ilimitados de 30 minutos en bicicletas clásicas durante todo el sábado.

Los usuarios podrán aprovechar este beneficio utilizando un código promocional que estará disponible en la aplicación de Citi Bike o en el sitio web oficial nyc.gov/carfreenyc.

Además de los paseos, los neoyorquinos podrán disfrutar de:

Arte público: Instalaciones escultóricas y las icónicas letras gigantes "NYC Art Stop", creadas por la ilustradora Molly Magnell.

Instalaciones escultóricas y las icónicas letras gigantes "NYC Art Stop", creadas por la ilustradora Molly Magnell. T alleres educativos: Clases sobre sostenibilidad, reciclaje y biodiversidad urbana.

Clases sobre sostenibilidad, reciclaje y biodiversidad urbana. Entretenimiento: Conciertos en vivo, clases de baile y actividades para niños en cada uno de los condados.

Rutas alternas al cierre de avenidas por el Día sin Coches en Nueva York este sábado

Cruces Transversales: la clave en Manhattan

A diferencia de otros eventos masivos, el NYC DOT ha confirmado que las principales calles transversales (Crosstown Streets) seguirán abiertas al tráfico. Esto significa que podrás cruzar Broadway de este a oeste (y viceversa) en puntos estratégicos de Midtown.

Las rutas de autobuses que atraviesan la ciudad en sentido horizontal no se verán afectadas de manera significativa.

Rutas alternas sugeridas

Si necesitas moverte en vehículo privado o taxi, evita Broadway y opta por las avenidas adyacentes que fluirán con normalidad:

Hacia el norte (Uptown): Usa la Sexta Avenida (6th Ave) o la Octava Avenida (8th Ave). Broadway estará cerrado desde la calle 17 hasta la 46, así que estas son tus mejores opciones.

Usa la Sexta Avenida (6th Ave) o la Octava Avenida (8th Ave). Broadway estará cerrado desde la calle 17 hasta la 46, así que estas son tus mejores opciones. Hacia el sur (Downtown): La Séptima Avenida (7th Ave) o la Quinta Avenida (5th Ave) serán tus principales alternativas fuera de los tramos cerrados.

La Séptima Avenida (7th Ave) o la Quinta Avenida (5th Ave) serán tus principales alternativas fuera de los tramos cerrados. En el Bronx y Queens: Se recomienda rodear las áreas de East 188th St y Woodside Ave utilizando vías secundarias paralelas, ya que los cierres son tramos específicos y no avenidas de larga distancia.

La recomendación oficial: "El Metro es tu mejor aliado"

Las fuentes oficiales del NYC DOT y la MTA subrayan que las líneas de metro que pasan por debajo de las zonas cerradas (como las líneas N, R, Q, W en Broadway) funcionarán sin interrupciones.

Es importante mencionar que, si trabajas en entregas o servicios de transporte, programa tus actividades antes de las 9:00 a. m. o después de las 5:00 p. m., ya que el estacionamiento estará restringido desde la medianoche del viernes.

Consejos para tu visita a Nueva York durante el Día sin Coches

Si tienes planes de asistir, las autoridades sugieren que priorices el uso del metro, ya que la mayoría de los tramos cerrados están a pocos pasos de las estaciones principales.

No olvides llevar calzado cómodo, protector solar y una botella de agua reutilizable.

El evento se llevará a cabo sin importar el clima, así que es buena idea revisar el pronóstico del tiempo antes de salir.

Esta expansión del programa Open Streets refleja el compromiso de la administración local por recuperar el espacio público, permitiendo que, por un día, el asfalto sea exclusivamente de la comunidad.

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