Walmart moderniza su red en EEUU y anuncia nuevas sucursales: detalles

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Walmart decidió dar un golpe sobre la mesa y transformar por completo su red de tiendas en los Estados Unidos. La gigante del comercio minorista anunció una inversión multimillonaria que no solo modernizará su infraestructura actual, sino que también ampliará su presencia física con la inauguración de aproximadamente 20 nuevas sucursales entre este año y principios de 2027, según detalló Diario AS.

Un cambio masivo en las tiendas actuales



La compañía destinará una parte crucial de su capital a la renovación de más de 650 establecimientos, incluyendo sus formatos Supercenter y Neighborhood Market. Walmart busca abandonar el diseño convencional para ofrecer una experiencia mucho más tecnológica y cómoda, informó Diario AS.



Para lograrlo sin causar excesivas molestias, la empresa implementará un "programa de remodelación acelerada". Este sistema permite ejecutar obras de gran envergadura en un tiempo récord de solo cuatro semanas. En este sentido, durante dicho periodo, Walmart cerrará temporalmente la sala de ventas principal, aunque mantendrá el servicio en áreas críticas como las farmacias y las estaciones de servicio para no desatender a la comunidad.

¿Qué cambios verán los clientes al entrar?



La transformación no es solo estética; Walmart rediseñó la logística interna para facilitar el flujo de compradores. Las renovaciones incluyen:



-Espacios más abiertos: pasillos anchos y un diseño que reduce la sensación de saturación.

-Privacidad en salud: centros ópticos y farmacias que ahora cuentan con salas de consulta privadas para una atención personalizada.

-Integración digital: nuevos puntos de contacto que permiten a los usuarios navegar entre el inventario físico y la tienda en línea de forma fluida.

-Entorno exterior: mejoras significativas en la iluminación, el asfaltado de los estacionamientos y la creación de áreas ajardinadas más agradables.

Expansión estratégica: Texas y Arizona en el foco



Más allá de mejorar lo que ya tiene, la empresa tiene la mirada puesta en mercados de alto crecimiento. Por su parte, Walmart confirmó planes específicos para ampliar su Supercenter en Tucson, Arizona, y proyecta la gran apertura de una nueva tienda en Celina, Texas. Estas ubicaciones se sumarán a la lista de aperturas recientes en estados como Alabama, California, Florida, Nueva Jersey y Utah, según enfatizó Diario AS.



Aunque la firma todavía no revela la lista completa de todas las nuevas ubicaciones, los portavoces aseguran que cada apertura generará empleos directos y fortalecerá la economía de las comunidades locales.

Claridad sobre los cierres



Ante los rumores de cierres masivos, Walmart aclaró su postura, según detalló la empresa, no contempla clausurar tiendas de forma definitiva durante este ciclo. Cualquier cierre que ocurra durante 2026 responderá estrictamente a las necesidades de remodelación temporal.

Finalmente, la cadena busca, ante todo, agilizar las compras y ofrecer una variedad de alimentos más saludables e ingredientes de origen local en cada estantería renovada.



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