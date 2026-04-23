¿Cómo evitar un embargo del IRS? Los pasos que te dan una última oportunidad de pago

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Presentar una declaración de impuestos conjunta implica una responsabilidad compartida.

Esto significa que ambos cónyuges son legalmente responsables de la precisión de la información y del pago total de la deuda.

Si te encuentras en una situación de presentación tardía o falta de pago, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad legal para tomar medidas de cumplimiento, aunque el embargo de bienes siempre se considera como el último recurso.

El proceso de cobro del IRS: de la notificación al embargo

Contrario a lo que muchos piensan, el IRS no confisca bienes de la noche a la mañana. Según la Publicación 594 del IRS (El Proceso de Cobro del IRS), hay un protocolo estricto que la agencia debe seguir antes de proceder con un embargo.

Este proceso generalmente incluye las siguientes etapas:

Notificaciones formales: Todo comienza con una serie de cartas de cobro (como la CP14 o CP501). Estos documentos explican el monto adeudado, los intereses acumulados y las multas por incumplimiento.

Oportunidad de resolución: Después de recibir las notificaciones, el contribuyente tiene el derecho legal de pagar la deuda, solicitar un plan de pagos (como un Acuerdo de Pago a Plazos) o disputar el monto si cree que hay un error.

Aviso final de intención de embargo: Si el contribuyente no responde, el IRS envía un aviso final, generalmente la Carta 1058 o LT11.

Este documento es crucial, ya que otorga un plazo de 30 días para solicitar una audiencia de Debido Proceso de Cobro (CDP), según informa el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS).

Multas por incumplimiento en 2026

Para el año fiscal 2026, las multas por no presentar la declaración a tiempo son considerablemente más altas que las de no pagar.

Según fuentes oficiales de IRS.gov, la penalización por incumplimiento de presentación es del 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso, con un límite del 25%. En contraste, la multa por falta de pago es solo del 0.5% mensual.

Es importante tener en cuenta que si tu declaración tiene más de 60 días de retraso, la multa mínima por no presentar se ha ajustado a $525 en 2026, o el 100% del impuesto adeudado, lo que sea menor.

Cómo evitar medidas severas de embargo por parte del IRS

El IRS subraya que la comunicación es fundamental. Incluso si no puedes pagar la totalidad de la deuda al presentar tu declaración conjunta, los expertos sugieren:

Presentar a tiempo: Esto elimina la multa del 5% por falta de presentación.

Solicitar acuerdos de pago: Hay planes a corto plazo (hasta 180 días) y opciones de cuotas mensuales.

Abatimiento de multas: Si es la primera vez que incumples, podrías calificar para el "Abatimiento por Primera Vez" (FTA), una política que el IRS ha automatizado parcialmente en 2026 para facilitar el alivio a los contribuyentes.

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