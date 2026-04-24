Uber: todo sobre la nueva opción de viajes exclusivos para pasajeras en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico para mejorar la seguridad y la comodidad de sus usuarias, Uber ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su función "Preferencias para Mujeres" en la ciudad de Nueva York.

Esta herramienta, que ya está disponible en más de 40 países, permite que tanto pasajeras como conductoras se conecten exclusivamente con personas de su mismo género, atendiendo así a una demanda histórica por mayor protección en la plataforma.

¿Cómo funciona la nueva opción de Uber en Nueva York?

Esta función no es solo un simple ajuste, sino que está integrada directamente en la interfaz de solicitud de viajes.

Según la información de la sala de prensa oficial de Uber, las usuarias en la Gran Manzana ahora tienen tres maneras de personalizar su experiencia:

Solicitud directa: Al solicitar un viaje, verás la opción "Conductoras Mujeres" junto a las categorías habituales como UberX.

Al solicitar un viaje, verás la opción "Conductoras Mujeres" junto a las categorías habituales como UberX. Reservas anticipadas: Puedes programar viajes con conductoras específicas para tus planes futuros, lo que te brinda mayor previsibilidad.

Puedes programar viajes con conductoras específicas para tus planes futuros, lo que te brinda mayor previsibilidad. Ajustes de perfil: En la configuración de tu cuenta, las pasajeras pueden activar una preferencia permanente que prioriza el emparejamiento con mujeres, aunque Uber aclara que esto no garantiza que siempre habrá conductoras disponibles cerca.

"Esta función es una solución de sentido común a una solicitud de larga data tanto de conductoras como de pasajeras", afirmó la compañía en un comunicado oficial que fue citado por medios como TIME y PBS News.

Un desafío de oferta y demanda de Uber en Nueva York

A pesar del entusiasmo de las usuarias, la implementación en Nueva York enfrenta un reto logístico: la cantidad de conductoras.

Según las estadísticas de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de Nueva York, sólo alrededor del 6% de los 178.000 conductores con licencia en la ciudad son mujeres.

A nivel nacional, la cifra mejora un poco (entre el 15% y 18%), pero sigue siendo una minoría.

Por eso, Uber advierte que optar por esta opción podría resultar en tiempos de espera más largos o ligeras variaciones en el precio, debido a la menor disponibilidad de vehículos cercanos que cumplan con el criterio.

Seguridad y controversia legal por nueva preferencia en Uber

El lanzamiento ocurre en un contexto de escrutinio legal. Uber enfrenta actualmente litigios por informes de incidentes de seguridad, lo que ha acelerado la implementación de medidas proactivas.

Brooke Anderson, jefa de comunicaciones de producto de Uber, destacó que la función busca dar "más control y flexibilidad".

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de polémica. En estados como California, algunos conductores han presentado demandas alegando que la función discrimina a los hombres.

Uber defiende la medida como una herramienta de empoderamiento que, además, busca atraer a más mujeres a trabajar en la plataforma, ofreciéndoles un entorno donde se sientan más seguras, especialmente durante los turnos nocturnos.

¿Esta herramienta beneficia a las cuentas Uber de adolescentes ne Nueva York?

Una noticia emocionante para las familias de Nueva York es que las cuentas de Uber Teen, diseñadas para adolescentes, también podrán acceder a esta nueva función.

Los tutores tendrán la opción de solicitar que sus hijas sean transportadas únicamente por conductoras, lo que brinda una tranquilidad adicional a los padres en una de las ciudades más concurridas del mundo.

Con esta expansión, Nueva York se suma a una red global que comenzó en Arabia Saudita en 2019, reforzando una tendencia hacia el transporte con enfoque de género.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube