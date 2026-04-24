Cómo solicitar el nuevo permiso de venta ambulante en East Palo Alto: evita multas y decomisos

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En un esfuerzo por organizar el comercio local y asegurar que se cumplan los estándares de salud pública, la ciudad de East Palo Alto, California, ha decidido reforzar la aplicación de su Ordenanza de Vendedores Ambulantes.

A partir de ahora, cualquier persona que quiera vender productos o alimentos en las calles deberá contar con un paquete de permisos válidos. No cumplir con esta normativa podría llevar a multas considerables y al decomiso de mercancía.

El límite de permisos y requisitos básicos para vendedores ambulantes de East Palo Alto

Según documentos oficiales del Centro de Permisos de East Palo Alto, la ciudad ha establecido un límite de solo 35 permisos activos para vendedores móviles.

Esta medida busca equilibrar el flujo de peatones y la competencia comercial en áreas de alta densidad.

Para poder solicitar un permiso, el interesado debe presentar:

Identificación oficial: Pasaporte o identificación estatal.

Pasaporte o identificación estatal. Fotografías: Dos fotos tamaño pasaporte y fotos del carrito o vehículo de ventas.

Dos fotos tamaño pasaporte y fotos del carrito o vehículo de ventas. Seguro de responsabilidad civil: Cobertura mínima de $1.000.000 para negocios con fines de lucro.

Cobertura mínima de $1.000.000 para negocios con fines de lucro. Registro ante el estado: El "Seller’s Permit" (Permiso de Vendedor) emitido por el Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California (CDTFA).

Pasos esenciales para obtener su permiso en 2026

El proceso de formalización no es algo que suceda de la noche a la mañana; requiere la aprobación de varias agencias. Según la guía de la ciudad y su socio administrativo, HdL Companies, aquí están los pasos que debes seguir:

Solicitud de Licencia de Negocio: Necesitas completar el formulario a través del portal de HdL o llamando al (650) 223-7740.

Necesitas completar el formulario a través del portal de HdL o llamando al (650) 223-7740. Inspección de salud: Si planeas vender alimentos, es imprescindible obtener un Certificado de Inspección del Departamento de Salud del Condado de San Mateo.

Si planeas vender alimentos, es imprescindible obtener un Certificado de Inspección del Departamento de Salud del Condado de San Mateo. Verificación de antecedentes (Livescan): El Departamento de Policía de East Palo Alto (EPAPD) llevará a cabo una revisión de huellas dactilares para emitir tu tarjeta de identificación de vendedor.

El Departamento de Policía de East Palo Alto (EPAPD) llevará a cabo una revisión de huellas dactilares para emitir tu tarjeta de identificación de vendedor. Cumplimiento de zonificación: El vendedor debe firmar un documento que acepte las áreas permitidas y prohibidas según el Código Municipal de la ciudad (Título 5).

Consejos para evitar sanciones a vendedores ambulantes de East Palo Alto

La ciudad subraya que todos los carritos deben mostrar el nombre y la dirección del propietario en letras de al menos tres pulgadas de alto.

Además, el vendedor es completamente responsable de mantener limpio un área de 25 pies alrededor del puesto.

La transparencia sobre el origen de los productos y el uso de contenedores aprobados por el oficial de salud local son aspectos clave para pasar las inspecciones sorpresa.

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