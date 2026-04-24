Nuevo crédito fiscal Illinois: requisitos y cómo solicitar el incentivo de Pritzker

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El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha dado un paso histórico hacia una economía más verde al presentar un nuevo incentivo fiscal que tiene como objetivo transformar una de las industrias de más rápido crecimiento en el estado.

Durante las celebraciones del Mes de la Tierra en abril de 2026, la administración estatal anunció la aprobación de un crédito fiscal adicional del 5% para producciones de cine y televisión que cumplan con rigurosos estándares de sostenibilidad.

Esta iniciativa, que es pionera en el país, busca posicionar a Illinois no solo como un centro de entretenimiento global, sino también como el líder indiscutible en la producción audiovisual ecológica.

Según información oficial de la oficina del gobernador y el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO), este nuevo incentivo se suma a las exenciones fiscales ya existentes, fortaleciendo un sector que en 2025 alcanzó un gasto récord de 703 millones de dólares en el estado.

¿A quiénes beneficia la nueva medida?

Esta iniciativa está diseñada especialmente para las empresas de producción cinematográfica y televisiva que operan en el estado de Illinois.

Sin embargo, su impacto también se siente de manera indirecta en la vida de los residentes, ya que la medida tiene como objetivo:

Trabajadores del sector: La consolidación de la industria respalda a más de 18.000 empleos directos que dependen del cine en Illinois.

La consolidación de la industria respalda a más de 18.000 empleos directos que dependen del cine en Illinois. Proveedores locales: Las empresas que ofrecen servicios de catering, transporte y gestión de residuos que implementen prácticas "verdes" verán un aumento en la demanda de sus servicios.

Las empresas que ofrecen servicios de catering, transporte y gestión de residuos que implementen prácticas "verdes" verán un aumento en la demanda de sus servicios. Comunidades locales: Se anticipa una disminución en la huella de carbono y en la generación de residuos provenientes de los sets de filmación en lugares como Chicago y Decatur.

Requisitos para acceder al crédito del 5%

Para poder acceder a este "bono de sostenibilidad", las producciones deben ser reconocidas como una "Producción Verde Certificada" por la Oficina de Cine de Illinois. Según información oficial del gobierno estatal, los requisitos son los siguientes:

Reducción de residuos: Implementar protocolos que ayuden a desviar desechos de los vertederos.

Implementar protocolos que ayuden a desviar desechos de los vertederos. Eficiencia energética: Cambiar el uso de generadores diésel por fuentes de energía limpia o híbrida.

Cambiar el uso de generadores diésel por fuentes de energía limpia o híbrida. Digitalización: Abandonar el uso de guiones en papel y optar por dispositivos digitales en el set.

Abandonar el uso de guiones en papel y optar por dispositivos digitales en el set. Consumo responsable: Eliminar las botellas de plástico de un solo uso y establecer estaciones de hidratación.

Eliminar las botellas de plástico de un solo uso y establecer estaciones de hidratación. Logística sostenible: Utilizar transporte eficiente y materiales de construcción reciclables para los sets.

"Illinois es un destino principal para la industria del cine, y estamos orgullosos de ser el primer estado en incentivar la sostenibilidad", afirmó el gobernador JB Pritzker durante el anuncio oficial.

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