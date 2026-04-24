Rembolsos del IRS: las fechas claves para recibir tu depósito y cómo rastrear el dinero

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Tras superar la fecha límite del 15 de abril, millones de contribuyentes en Estados Unidos (EEUU), esperan con ansias la devolución de sus impuestos.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene su compromiso habitual el cual tiene como objetivo procesar la mayoría de los reembolsos en un plazo de 21 días tras la aceptación de la declaración, según reseñó SoloDinero.

Fechas estimadas de depósito



Si enviaste tu documentación de forma electrónica y el IRS la aceptó entre finales de marzo y principios de abril, podrías recibir tu dinero en estos rangos:

Fecha de Acepyación Fecha estimada del depósito 30 de marzo al 1 de abril Entre el 20 y el 23 de abril 2 al 3 de abril Entre el 22 y el 25 de abril 4 al 5 de abril Entre el 24 y el 26 de abril

Factores que aceleran o retrasan tu pago



En este sentido, la rapidez del proceso depende directamente del método que eligió. Si bien, el depósito directo destaca como la opción más veloz. Por el contrario, el envío de un cheque físico añade entre 5 y 10 días adicionales al tiempo de espera debido al servicio postal, destacó SoloDinero.



Existen también situaciones específicas que frenan la entrega del dinero como lo son:

-Errores en el número de seguro social.

-Discrepancias en los ingresos reportados.

-Solicitudes del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

-Deudas pendientes por manutención infantil o préstamos estudiantiles.

¿Declaró a última hora?



Si usted esperó hasta el cierre del plazo (15 de abril), el IRS probablemente emitirá su reembolso a principios de mayo. Además, es importante recordar que el cronograma de 21 días arranca oficialmente cuando el sistema acepta el formulario, no en el instante del envío.

Para obtener datos precisos, el IRS recomienda utilizar la herramienta oficial "Where’s My Refund?" en su sitio web, el cual actualiza la información diariamente, según añadió SoloDinero.

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