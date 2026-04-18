Atención contribuyentes: lo que debe saber si no declaraste IRS antes del 15 de abril

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Tras el vencimiento de la fecha límite para el ejercicio fiscal 2026, miles de contribuyentes se encuentran bajo la supervisión del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por el impago de sus impuestos. La normativa federal establece que, una vez superado el 15 de abril, se activan penalizaciones automáticas que afectan la estabilidad financiera de residentes, ciudadanos y extranjeros con ingresos en el país. El organismo recaudador ha iniciado la fase de fiscalización para quienes omitieron el trámite, sin hacer distinciones por el estatus migratorio de las personas en falta.

Escala de sanciones y recargos financieros

El incumplimiento en la presentación de la declaración de impuestos acarrea una multa del 5% mensual sobre el saldo adeudado, pudiendo alcanzar un tope del 25% del monto total. A este recargo se suma una penalización adicional por falta de pago del 0,5% cada 30 días. Asimismo, el IRS aplica una tasa de interés anual que actualmente se sitúa en el 7%, la cual se ajusta trimestralmente y comienza a computarse desde el primer día de retraso, incrementando la deuda de forma progresiva.

Medidas de cobro y acciones administrativas

La agencia tributaria dispone de facultades legales para recuperar los fondos mediante procesos administrativos severos. Si un contribuyente ignora las notificaciones oficiales, el IRS puede emitir una "declaración sustituta" que no contempla deducciones personales, resultando en un impuesto más elevado. En etapas avanzadas de morosidad, la autoridad fiscal está autorizada a ejecutar gravámenes sobre bienes, embargos de cuentas bancarias e incluso la retención de salarios para saldar los compromisos pendientes.

Impacto en la comunidad con ITIN

La obligación tributaria alcanza a todos los trabajadores que generaron ingresos, incluyendo a aquellos que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). El IRS enfatiza que la presentación de la declaración es una responsabilidad legal que debe cumplirse independientemente de la situación migratoria. Para este sector, el envío de los formularios fuera de tiempo no anula las multas generadas, pero permite detener la acumulación de intereses y abre la posibilidad de solicitar planes de pago fraccionados.

Diferencia entre prórroga y pago

Es importante destacar que la extensión de seis meses otorgada por el organismo solo aplica al envío de los documentos (hasta el 15 de octubre de 2026), pero no exime del pago de los impuestos estimados. Quienes solicitaron la prórroga pero no enviaron el dinero adeudado antes del 15 de abril ya están generando intereses. El IRS recomienda realizar la presentación de manera inmediata a través de sus canales electrónicos para frenar el crecimiento de la deuda y evitar la confiscación de activos.

Para regularizar tu situación ante el IRS, debes presentar la declaración de impuestos lo antes posible, incluso si no puedes pagar el monto total de inmediato, ya que esto detiene la acumulación de la multa por falta de presentación. Una vez enviado el formulario, puedes solicitar un plan de pagos a plazos o un acuerdo de pago en línea a través del portal oficial del organismo para evitar medidas drásticas como el embargo de salarios o cuentas bancarias. Si necesitas asistencia directa, puedes comunicarte a las líneas oficiales 800-829-1040 o utilizar el Formulario 4506-T para obtener la información de ingresos necesaria y frenar el crecimiento de tu deuda.

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