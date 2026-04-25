La cadena de hoteles Hilton podría regresar a Venezuela: ¿Hay conversaciones?

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Venezuela aparece nuevamente en el radar de grandes corporaciones en el mundo, incluyendo de aquellas que decidieron salir del país y ceder parte de sus activos al gobierno nacional.

Uno de los casos más emblemáticos fue la salida de la cadena de hoteles Hilton en Venezuela, cuyas indraestructuras pasaron a ser operadas por el Estado venezolano.

Sin embargo, el nombre de la firma vuelve a resurgir, luego que Christopher Nassetta, presidente y director ejecutivo de la cadena multinacional de hoteles Hilton WorlWide Holdings INC, dijera en una entrevista para el medio Semafor que, entre los planes de expansión se considera el regreso a Venezuela.

Los nuevos planes de la cadena de hoteles que, cuenta con más de 1.3 millones de habitaciones a nivel mundial, implicaría el regreso a tres países, dos de ellos en el continente americano, en los que se vieron obligados a abandonar en el pasado debido a la inestabilidad geopolítica.

¿Hay conversaciones para el regreso a Venezuela?

Christopher Nassetta, anunció que la compañía ya está en conversaciones sobre un posible regreso a Venezuela, donde llegó a tener 12 hoteles antes de que varias propiedades fueran nacionalizadas en el año 2009.

El directivo no ofreció más detalles sobre las conversaciones.

También se estaría considerando el retorno de la cadena hotelera a Cuba, donde Fidel Castro confiscó el Hilton de La Habana en 1959. «Algunos de nuestros hoteles, que antes estaban con nosotros, quieren regresar», apuntó.

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