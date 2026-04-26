Comunidad internacional condena atentado contra Donald Trump: presidentes exigen paz y democracia

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Líderes de diversas naciones alzaron la voz este domingo, 26 de abril, para manifestar su rechazo unánime ante el reciente ataque contra el presidente Donald Trump.

Las muestras de apoyo llegaron desde Europa hasta América Latina, coincidiendo todas en que el uso de la fuerza física contra figuras políticas representa un peligro directo para la estabilidad democrática y la paz social en el mundo.

Los mensajes oficiales destacan el alivio por el estado de salud del mandatario y su familia, al tiempo que envían deseos de recuperación a las otras personas que resultaron afectadas durante el evento.

Postura de los líderes europeos

Giorgia Meloni, jefa del gobierno italiano, expresó una simpatía sincera hacia Trump y los asistentes, afirmando que el odio político no debe tener lugar en las democracias actuales.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el ataque asegurando que la humanidad solo puede avanzar mediante la convivencia y la paz, rechazando cualquier forma de violencia como método de acción.

Reacción desde Israel

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa manifestaron sentirse conmocionados por lo ocurrido. Además de enviar sus mejores deseos para la pronta recuperación del policía herido en el incidente, el mandatario israelí aprovechó para reconocer el trabajo del Servicio Secreto de EEUU por su intervención rápida y decidida durante el suceso.

El mensaje de Brasil y México

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó sus redes sociales para repudiar el ataque, calificándolo como una afrenta a los valores democráticos que deben ser protegidos por todos.

En una línea similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que la violencia nunca es el camino correcto y envió un mensaje de respeto tras confirmar que tanto Trump como su esposa se encuentran fuera de peligro.

Comunicado de Argentina

La oficina del presidente Javier Milei emitió un pronunciamiento oficial para expresar un repudio enérgico ante lo que calificaron como un nuevo intento de asesinato contra el mandatario estadounidense.

Con este mensaje, Argentina se sumó al bloque de países latinoamericanos que exigen el cese de las agresiones en el entorno político internacional.

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