Múltiples armas y un viaje en tren: revelan detalles del plan de Cole Allen tras registrar su casa

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Las autoridades avanzan en la investigación sobre Cole Thomas Allen, el hombre detenido por el tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Allen, de 31 años, viajó en tren desde Los Ángeles haciendo escala en Chicago antes de llegar a la capital para registrarse en el Hotel Hilton donde se celebraba el evento.

Según los informes preliminares, el sospechoso logró cruzar el perímetro de seguridad apenas unos metros antes de ser interceptado. El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que Allen parece haber tenido como objetivo a funcionarios del gobierno actual.

Registro en su vivienda

Agentes del FBI y la policía local de Torrance, en California, allanaron la casa de Allen el sábado por la noche poco después de su detención. Durante el operativo, varias patrullas y vehículos blindados rodearon la propiedad en una zona tranquila de las afueras de Los Ángeles para buscar pruebas que aclaren sus motivos.

En el sitio, los investigadores hablaron con los residentes de la casa y utilizaron luces de alta potencia para revisar las ventanas del segundo piso. El objetivo principal de este registro es revisar los equipos electrónicos y escritos del sospechoso para determinar si actuó solo o si el ataque fue planeado con anticipación.

Armas compradas de forma legal

Los registros oficiales confirman que las armas que llevaba Allen fueron adquiridas legalmente en California. En octubre de 2023 compró una pistola semiautomática Armscor calibre 38. y, más recientemente, en agosto de 2025, adquirió una escopeta de calibre 12.

Estas dos armas, junto con varios cuchillos, fueron las que el sospechoso cargaba al momento de intentar entrar al salón donde se encontraban el presidente y otros altos cargos. El reporte indica que Allen no llegó muy lejos tras cruzar los detectores de metales y fue sometido por el Servicio Secreto casi de inmediato.

¿Qué más se conoce sobre el sospechoso?

Allen trabajaba en una empresa de tutoría y orientación universitaria en Torrance, donde incluso fue reconocido como empleado del mes en 2024. Es graduado en ingeniería mecánica y cuenta con una maestría en ciencias de la computación.

Se espera que el sospechoso comparezca ante un juez este lunes en Washington D.C. para enfrentar cargos federales por agresión a oficiales y posesión de armas de fuego. Mientras tanto, las autoridades mantienen la zona del hotel bajo vigilancia estricta.

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