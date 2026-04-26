Nuevo atentado contra Donald Trump en Washington: ¿Quién es el tirador?

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Este sábado el mundo volvió a poner los ojos sobre la Casa Blanca, luego que un hombre efectuara disparos en un hotel de Washington donde se encontraba el presidente Donald Trump y su esposa, Melania.

El mandatario y su equipo de alto nivel se encontraban en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando el Servicio Secreto irrumpió de forma rápida para evacuar al mandatario y la primera dama de Estados Unidos.

Donald Trump alabó la rápida acción del equipo de seguridad e informó que uno de los funcionarios del Servicio Secreto resultó herido.

¿Qué se sabe del tirador?

El sospechoso del tiroteo es residente de California y las autoridades están registrando su apartamento, informó el mandatario.

También se conoció que el individuo actuó solo y que se encontraba hospedado en el hotel Hilton, donde se celebraba el evento con los periodistas.

"Es un incidente aislado, con un individuo (...) Parece que actuó solo. Pero es muy pronto en la investigación", dijo Jeffery W. Carroll, Jefe del departamento de la Policía Metropolitana de Washington, D.C.

La identidad del hombre no ha sido revelada por las autoridades, pero se conoció que intentó sobrepasar un punto de seguridad corriendo, con un arma en la mano, pero fue interceptado por las autoridades, reseñó CNN.

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