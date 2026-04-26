EN VIDEO: Donald Trump muestra cómo el Servicio Secreto acorraló al tirador en la cena de corresponsales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este sábado su red social, Truth Social, para difundir material visual inédito sobre el tiroteo registrado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Las imágenes captan la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ante el ataque perpetrado por un hombre de 31 años.

El video compartido por el mandatario muestra al sospechoso, un individuo originario de California, corriendo a gran velocidad por los pasillos del hotel. En el metraje se observa el instante en que un agente de seguridad abre fuego en dirección al sujeto. Aunque la grabación no confirma si el hombre fue alcanzado por las balas, sí evidencia la intensidad de la maniobra de contención.

Además del video, Trump publicó fotografías que muestran al sospechoso neutralizado. En las imágenes, el hombre aparece boca abajo y sin prendas de vestir, custodiado por agentes federales tras ser reducido en una zona del complejo hotelero.

Este incidente ocurrió durante la primera asistencia de Trump a la gala de la WHCA desde su retorno a la presidencia. A pesar de la gravedad del suceso, el Servicio Secreto logró controlar la situación antes de que el atacante alcanzara el salón principal donde se encontraban los invitados y el propio mandatario.

Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad oficial del detenido mientras avanzan las investigaciones.

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