Rueda de prensa de Donald Trump tras ser evacuado: un funcionario del Servicio Secreto resultó herido

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El presidente, Donald Trump, dijo que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo durante el tiroteo en la cena de corresponsales en un hotel de Washington, D.C.

Explicó que el agente resultó herido pero se salvó por el chaleco antibalas que llevaba. "Está de muy buen humor", dijo.

"Lo amamos y lo respetamos. Y es un tipo muy orgulloso... Está muy orgulloso de lo que hace: es un agente del Servicio Secreto".

Sobre el atacante, explicó que se encuentra completamente identificado y que actuó solo, se trata de un hombre residente de California y que la investigación está en curso.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que su agencia se ha "desplegado rápidamente" en el lugar del tiroteo y ha asumido el control de la unidad de respuesta ante evidencias, que incluyen un "arma larga y los casquillos".

También que la investigación en curso, incluye ordenes de allanamiento.

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