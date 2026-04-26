Regla de los 15 artículos: el cambio en Walmart que debes conocer antes de ir al supermercado

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El panorama en las cajas de Walmart y otros gigantes minoristas está cambiando drásticamente. Una oleada de nuevas legislaciones en al menos cinco estados busca poner freno al dominio absoluto del autopago (self-checkout).

Lo que comenzó como una solución tecnológica para agilizar las compras se ha convertido en un dolor de cabeza por el aumento de robos, fallos técnicos y la frustración de los clientes ante la falta de cajeros humanos.

Ahora, las leyes están obligando a las tiendas a "humanizar" nuevamente sus procesos de cobro.

El fin del "autoservicio libre": nuevas reglas y límites

Aunque el 96% de los supermercados en EE. UU. ya cuenta con esta tecnología, la libertad de escanear sin supervisión se está acabando.

Los proyectos de ley actuales en estados como Nueva York, Ohio y California comparten tres pilares fundamentales:

Límite de artículos: se propone un máximo de 15 productos por transacción en los quioscos para evitar errores y facilitar la vigilancia. Supervisión obligatoria: exigencia de al menos un empleado por cada tres máquinas. Cajas tradicionales garantizadas: obligación de mantener carriles con cajeros humanos abiertos en todo momento.

Estados en la mira: ¿Dónde están cambiando las reglas?

Mientras que Connecticut rechazó recientemente una propuesta similar, otros estados avanzan con firmeza:

Nueva York (NYC): se discute una ordenanza que impondría multas de $100 por cada empleado faltante en la zona de autopago, además del límite de 15 artículos.

Rhode Island y Massachusetts: buscan limitar el número de máquinas a un máximo de 8 quioscos por tienda y exigir una caja tradicional por cada dos automáticas.

Ohio: el proyecto presentado este abril no solo limita los artículos, sino que prohíbe el uso de estas cajas para comprar alcohol o tabaco.

California (Long Beach): ya es una realidad. La ciudad ya aplica el límite de 15 artículos y la prohibición de escanear productos que requieran verificación de edad o retiro de dispositivos antirrobo.

¿Por qué este retroceso tecnológico?

La concejala de Nueva York, Amanda Farías, ha sido clara: el objetivo principal es frenar los robos en comercios. El sistema de autopago ha facilitado el "olvido" de escanear productos, lo que ha generado pérdidas millonarias para Walmart y otras cadenas.

Por otro lado, los consumidores se quejan de que el sistema, diseñado para ahorrar tiempo, termina provocando filas más largas debido a errores en el escaneo y la falta de personal para autorizar artículos pesados o con descuento.

Datos clave del sector en 2026

40% : es el porcentaje de cajas registradoras en EE. UU. que se prevé sean quioscos de autopago para finales de este año.

43% : de los compradores aún prefieren el autopago, pero la falta de opciones tradicionales genera rechazo.

Prohibiciones: el alcohol y el tabaco están saliendo de los quioscos automáticos para garantizar que un humano verifique la identidad del comprador.

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