Regla de los 15 artículos: el cambio en Walmart que debes conocer antes de ir al supermercado

El panorama en las cajas de Walmart y otros gigantes minoristas está cambiando drásticamente. Una oleada de nuevas legislaciones en al menos cinco estados busca poner freno al dominio absoluto del autopago (self-checkout).
Lo que comenzó como una solución tecnológica para agilizar las compras se ha convertido en un dolor de cabeza por el aumento de robos, fallos técnicos y la frustración de los clientes ante la falta de cajeros humanos.
Ahora, las leyes están obligando a las tiendas a "humanizar" nuevamente sus procesos de cobro.
El fin del "autoservicio libre": nuevas reglas y límites
Aunque el 96% de los supermercados en EE. UU. ya cuenta con esta tecnología, la libertad de escanear sin supervisión se está acabando.
Los proyectos de ley actuales en estados como Nueva York, Ohio y California comparten tres pilares fundamentales:
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Límite de artículos: se propone un máximo de 15 productos por transacción en los quioscos para evitar errores y facilitar la vigilancia.
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Supervisión obligatoria: exigencia de al menos un empleado por cada tres máquinas.
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Cajas tradicionales garantizadas: obligación de mantener carriles con cajeros humanos abiertos en todo momento.
Estados en la mira: ¿Dónde están cambiando las reglas?
Mientras que Connecticut rechazó recientemente una propuesta similar, otros estados avanzan con firmeza:
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Nueva York (NYC): se discute una ordenanza que impondría multas de $100 por cada empleado faltante en la zona de autopago, además del límite de 15 artículos.
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Rhode Island y Massachusetts: buscan limitar el número de máquinas a un máximo de 8 quioscos por tienda y exigir una caja tradicional por cada dos automáticas.
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Ohio: el proyecto presentado este abril no solo limita los artículos, sino que prohíbe el uso de estas cajas para comprar alcohol o tabaco.
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California (Long Beach): ya es una realidad. La ciudad ya aplica el límite de 15 artículos y la prohibición de escanear productos que requieran verificación de edad o retiro de dispositivos antirrobo.
¿Por qué este retroceso tecnológico?
La concejala de Nueva York, Amanda Farías, ha sido clara: el objetivo principal es frenar los robos en comercios. El sistema de autopago ha facilitado el "olvido" de escanear productos, lo que ha generado pérdidas millonarias para Walmart y otras cadenas.
Por otro lado, los consumidores se quejan de que el sistema, diseñado para ahorrar tiempo, termina provocando filas más largas debido a errores en el escaneo y la falta de personal para autorizar artículos pesados o con descuento.
Datos clave del sector en 2026
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40%: es el porcentaje de cajas registradoras en EE. UU. que se prevé sean quioscos de autopago para finales de este año.
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43%: de los compradores aún prefieren el autopago, pero la falta de opciones tradicionales genera rechazo.
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Prohibiciones: el alcohol y el tabaco están saliendo de los quioscos automáticos para garantizar que un humano verifique la identidad del comprador.
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