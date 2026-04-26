Cole Allen enfrenta estos cargos tras atentado en Washington: detalles del proceso judicial

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El hombre detenido tras intentar irrumpir armado en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, enfrentará graves cargos federales.

El incidente que ocurrió el pasado sábado en el hotel donde se celebraba el evento, provocó la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y momentos de gran tensión entre los cientos de asistentes que escucharon los disparos.

La fiscal federal Janine Pirro confirmó que el detenido tenía la intención de causar el mayor daño posible. Aunque ya se presentaron cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, las autoridades continúan investigando el historial del atacante para determinar si hubo motivos políticos adicionales detrás de su acción.

¿Quién es el agresor?

El sospechoso fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California. Según las primeras investigaciones, Allen trabajaba como profesor y también se dedicaba al desarrollo de videojuegos.

Hasta el momento del ataque, no se conocían antecedentes que hicieran sospechar de un comportamiento violento de esta magnitud.

Tras ser capturado, el hombre declaró a los agentes que su objetivo principal era disparar a funcionarios de la administración del presidente Trump. Las autoridades de su ciudad natal, Torrance, expresaron su sorpresa y rechazo ante los hechos, describiendo a su comunidad como un lugar tranquilo y alejado del extremismo político.

El momento del ataque

El asaltante fue detenido en un puesto de control del Servicio Secreto, situado justo a la entrada del salón principal. En ese instante, cargaba con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Durante el forcejeo, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas, lo que evitó una tragedia mayor.

El presidente Trump, que se encontraba dentro del salón junto a la primera dama, fue retirado rápidamente por su equipo de seguridad. Aunque el mandatario afirmó más tarde que el atacante estaba lejos de alcanzarlo, los testigos describieron cómo el silencio se apoderó de la sala tras escucharse las detonaciones fuera de las puertas.

Próximos pasos judiciales

El acusado comparecerá ante un tribunal federal este lunes para responder por los delitos iniciales. Por ahora, los investigadores mantienen que actuó solo, por lo que descartaron que exista un peligro activo para la población en este momento.

La fiscalía espera añadir más cargos criminales a medida que avancen los interrogatorios y se analice el material incautado.

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