Presidente de Israel pone pausa al indulto de Netanyahu por estas razones: detalles del caso

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, decidió frenar la tramitación del indulto solicitado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en relación con sus juicios por corrupción.

De acuerdo con la agencia EFE, el mandatario consideró que, antes de tomar una decisión definitiva sobre el perdón presidencial, es fundamental que la defensa del primer ministro y la Fiscalía agoten todas las vías posibles para alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales.

Herzog señaló que una negociación extrajudicial es la solución más adecuada para resolver la situación legal que atraviesa el país. Por este motivo, anunció que iniciará contactos inmediatos con los abogados de Netanyahu.

Mediación como prioridad

La oficina de la presidencia dejó claro que no se examinará formalmente la solicitud de indulto hasta que se explore a fondo este posible pacto entre las partes. Según fuentes cercanas al proceso, se espera que la fiscal general, Gali Baharav-Miara, se vea obligada a participar en estas reuniones de mediación por iniciativa del presidente, a pesar de las dudas que este camino pueda generar en el sistema legal.

Una petición con apoyo internacional

La solicitud de indulto fue presentada oficialmente por Netanyahu en noviembre de 2025. Este movimiento contó con un respaldo externo significativo cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, envió una carta a Herzog pidiendo que se concediera el perdón al líder israelí. En aquel momento, la presidencia de Israel calificó la petición como un asunto de gran importancia que requería un análisis profundo de todas las autoridades competentes.

Cargos contra el primer ministro

Netanyahu enfrenta actualmente tres causas judiciales distintas. Se le acusa de recibir regalos de lujo por parte de empresarios a cambio de favores políticos y de intentar manipular el mercado mediático para obtener coberturas favorables a su gestión.

Entre los cargos más graves figuran delitos de soborno, fraude y abuso de confianza, relacionados con presuntos acuerdos irregulares con dueños de importantes medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones del país.

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