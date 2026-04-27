Bono para trabajadores de Corpoelec: detalles del pago en el Sistema Patria

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Próximamente, el Sistema Patria comenzará con la asignación de una bonificación especial para los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec).

Este pago forma parte de las ayudas que complementan el ingreso mínimo integral en el país.

La entrega llega desde el número 3532 y también a través de la aplicación veMonedero.

Bono para trabajadores de Corpoelec

De acuerdo al calendario de pago del Sistema Patria, se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, abril 2026.

A través de sus redes sociales, la cuenta Noticias Digital Patria reveló los detalles del estipendio que cobrarán los empleados de Corpoelec.

Es de recalcar que este beneficio también está dirigido al personal con cargos de confianza, personal militar, entre otros.

Durante marzo, este pago se otorgó por 41.500 y se estima que llegue por lo menos a 43.500 bolívares.

Nota: El monto reflejado corresponde a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Aceptación de bonos en el Sistema Patria

La Plataforma Patria entrega mensualmente bonos de protección social que deben ser aceptados para disponer de los recursos.

Aceptando en la postal del bono

Es la forma más conocida; desde https://persona.patria.org.ve o la aplicación vePatria, en la sección "Inicio", opción "protección social", se puede hacer clic en aceptar en el bono y el sistema enviará un mensaje de texto cuando este monto se acredite en el monedero correspondiente.

Generalmente, esto ocurre de inmediato, pero puede demorar unos minutos si existe un alto volumen de operaciones ejecutándose.

Aplicación veMonedero

En la aplicación veMonedero también se pueden aceptar los bonos; en la segunda pestaña, "acciones", aparecerán los bonos que requieren ser aceptados.

BiopagoBDV

Cuando se realice un pago a través de BiopagoBDV del Banco de Venezuela, el sistema permitirá pagar en el comercio utilizando los fondos de bonos sin aceptar.

Por tanto, luego de registrar el consumo, se aceptarán automáticamente, todos los bonos que sean necesarios para cubrir el monto autorizado.

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