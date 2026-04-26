Cuatro bonos que pagará el Sistema Patria hasta el 30 de abril: estos son los montos

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En las próximas horas, el Sistema Patria comenzará a pagar cuatro nuevos bonos en su plataforma digital.

Los estipendios que llegarán con un ajuste en sus montos son parte de los programas sociales de la billetera gubernamental.

Cuatro bonos que pagará el Sistema Patria hasta el 30 de abril

Los beneficiarios de estos bonos reciben la notificación a través de un mensaje enviado por el Sistema Patria en los números registrados en la plataforma.

Es importante destacar que la asignación llega desde el número 3532 y también a través de la aplicación veMonedero.

Los cuatro bonos que comenzará a pagar el Sistema Patria hasta el 30 de abril son los siguientes:

Bono Único de Corresponsabilidad y Formación: Durante marzo, este pago se otorgó por 41.500 y se estima que llegue por lo menos 43.500 bolívares.

Bono Cultores Populares: Este beneficio se pagó por 21 mil bolívares exactos y la nueva asignación podría rondar los 22 mil.

Bono Cuadrantes de Paz: Para los funcionarios de los cuerpos de seguridad llegó en 35.100 bolívares; se estima el abono por más de 40 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: dirigido exclusivamente a los pastores y representantes de la comunidad cristiana evangélica del país. Se desconocen mayores detalles.

Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

Así funciona la verificación de datos de contacto en el Sistema Patria

Para garantizar una mayor seguridad de los usuarios, la Plataforma Patria incorpora la consulta semestral para verificar que se encuentren actualizados el teléfono móvil y el correo electrónico registrado como principal.

Ambos datos son utilizados para enviar mensajes de interés, confirmar operaciones y recuperar el acceso.

Este recurso, utilizado en otras plataformas a nivel internacional, muestra los datos de contacto registrados y la persona indica si estos son correctos o si han cambiado. En el caso de modificación, podrán ser ajustados en ese momento.

Si una persona no tiene el correo electrónico confirmado, cuando confirme que es correcto, se enviará el código para verificarlo en el siguiente paso.

Si el proceso de verificación no es completado, el sistema insistirá transcurridos unos días.

Con independencia de esta funcionalidad, en la opción Perfil se podrán actualizar los datos de contacto cuando sean requeridos a través de las opciones Teléfonos Móviles y Correos Electrónicos.

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