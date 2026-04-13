Sistema Patria: así puedes recuperar tu contraseña y tu usuario para recibir los bonos

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La plataforma digital del Sistema Patria mantiene operativos los canales oficiales para que los usuarios gestionen la recuperación de sus credenciales de ingreso.

Cuando un usuario no recuerda su información de ingreso, debe dirigirse a la página oficial del sistema. El proceso de restauración de datos se ejecuta mediante una serie de pasos técnicos de validación de identidad.

Para iniciar el trámite, se selecciona la opción "Recuperar contraseña" en la interfaz principal. El sistema solicita el número de cédula de identidad junto con el teléfono celular o el correo electrónico que fueron asociados previamente a la cuenta.

Posteriormente, el portal emite un código de seguridad al medio de contacto registrado; dicho código debe transcribirse en la web para habilitar la creación de una nueva clave.

Las especificaciones técnicas de la plataforma exigen que la nueva contraseña posea una extensión mínima de ocho caracteres. Para cumplir con los estándares de protección, la combinación debe integrar obligatoriamente letras mayúsculas, valores numéricos y símbolos especiales.

Pasos para recuperar el acceso a Patria

En situaciones donde el beneficiario no dispone del número telefónico o la dirección de correo original, el sistema cuenta con la función "Recuperar acceso". Este mecanismo requiere una validación externa de identidad para autorizar la actualización de los datos de contacto. Estos son los pasos a seguir.

Acudir de manera presencial a una oficina bancaria. Solicitar la actualización del número de teléfono vinculado al perfil financiero. Tras la aprobación bancaria, ingresar al portal Patria e introducir los nuevos datos validados.

Se debe comprobar que el número telefónico que se pretende afiliar no se encuentre vinculado a ninguna otra cuenta activa dentro de la plataforma digital.

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