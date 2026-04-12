Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 13 de Abril

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El programa de asistencia alimentaria coordinado por Central Florida Health Care llevará a cabo una jornada de entrega de insumos básicos en la localidad de Wauchula el próximo 13 de abril.

La actividad está programada para iniciar a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 11:00 a.m., o hasta que se agoten las existencias.

Este despliegue logístico busca facilitar el acceso a productos de la canasta básica a los residentes del condado de Hardee.

La organización confirmó que el evento es abierto al público y se ejecutará bajo la modalidad de distribución directa en el sitio asignado para el despacho de los suministros.

Detalles del punto de entrega

Patrocinante: Central Florida Health Care (CFHC).

Dirección exacta para tu GPS: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873.

Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Instrucciones para conductores

Para quienes se desplacen en vehículo particular desde el norte o el sur por la US-17, deben girar en la W Main St y avanzar hacia Cobb Ct para ingresar a la fila de distribución. Si se maneja desde el este o el oeste por la SR-64, se recomienda conectar con la US-17 sur antes de realizar el desvío hacia el punto exacto. Es obligatorio que los conductores asistan con la maleta del carro desocupada, ya que el personal depositará las cajas de alimentos directamente en el maletero para agilizar el flujo de vehículos.

Acceso mediante transporte público

Los ciudadanos que utilicen el sistema de autobuses deben tomar las rutas locales que transitan por la US-17 o el centro de Wauchula. En caso de venir desde zonas periféricas, es necesario realizar el trasbordo en las paradas principales de Main St y caminar aproximadamente tres cuadras hasta Cobb Ct. Se recomienda estrictamente llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente, debido a que el peso de los enseres dificulta el traslado manual por los trechos peatonales.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar al lugar al menos 30 minutos antes del inicio del operativo para asegurar un turno en la fila. Debido a las temperaturas y los tiempos de espera, se sugiere llevar hidratación. Los organizadores recuerdan que no es necesario presentar documentación previa para recibir el beneficio, pero la entrega está limitada a una ración por grupo familiar presente en el sitio.

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