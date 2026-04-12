Inauguran tienda de gas para beneficiar a estas parroquias caraqueñas

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La iniciativa, presentada por la alcalde Carmen Meléndez, representa el noveno establecimiento de este tipo activado en la capital. El propósito central de esta estructura es "humanizar" el proceso de adquisición del combustible, permitiendo que las familias dejen de ser simples receptoras del producto para asumir un rol activo como administradoras de su propio servicio.

Características y alcance del servicio

El establecimiento está diseñado para ofrecer atención constante y organizada en el suministro de cilindros de diversas capacidades, adaptándose a las necesidades de los hogares locales:

Capacidades disponibles: Distribución de bombonas de 10, 18 y 43 kilos.

Modelo de gestión: El sistema de "estantería" permite llevar un control y registro detallado de las familias atendidas, facilitando la creación de bases de datos que sirven de insumo para otros proyectos sociales y de infraestructura en la comunidad.

Área de influencia: El centro cubre estratégicamente las parroquias San José, San Bernardino, Altagracia y La Pastora, con una capacidad de atención proyectada para más de 49,000 familias.

Despliegue de atención integral en Semillas del Ávila

De forma paralela a la inauguración, se llevó a cabo un despliegue de atención integral en el barrio Semillas del Ávila. Esta jornada fue supervisada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y tuvo como fin brindar soluciones en múltiples áreas críticas a través de los diez consejos comunales del sector.

El operativo incluyó la instalación de una Feria del Campo Soberano, enmarcada en la Misión Alimentación, además de la prestación de servicios especializados en salud, educación, economía comunal y deporte. Esta acción multidisciplinaria se tradujo en la atención directa a 4.396 familias, lo que representa a más de 13,000 habitantes de la zona, reforzando la presencia de las instituciones en las estructuras comunales.

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