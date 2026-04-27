Así funcionará la banca en Venezuela este 1° de mayo

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De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la banca venezolana funcionará diferente este 1 de mayo 2026.

Por lo que ese día las agencias ofrecen alternativas para realizar algunos de los servicios y transacciones financieras.

¿Cómo funciona la banca en Venezuela este 1° de mayo?

Este día los bancos no prestarán servicio a sus clientes en taquillas ni en las agencias.

Ante ello, los usuarios pueden realizar consultas, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet.

El Día Internacional del Trabajador

Este feriado se establece debido al Día Internacional del Trabajador.

En otras partes del mundo, no es un día de protestas y manifestaciones, sino el momento para iniciar los festejos por la llegada del verano.

La fecha también es conocida como Día del Trabajo o "May Day", que se remonta a 1886 y que es celebrada cada 1 de mayo en 80 países del mundo.

En Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá se celebra el primer lunes de septiembre.

Mientras que en Japón se celebra el 23 de noviembre y en Australia varía según los estados y territorios.

Este 1° de mayo se conmemora en casi todo el mundo el homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que en 1886 fueron ejecutados en Estados Unidos tras participar en huelgas para exigir la jornada laboral de 8 horas. Antes de esto, era común trabajar hasta 16 horas diarias.

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