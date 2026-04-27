¿TSJ convoca Sala Plena este 27 de abril? Esto es lo que se sabe

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a activar su agenda interna con la convocatoria de una reunión de Sala Plena, centrada en el análisis de las jubilaciones de magistrados.

La información surge de fuentes vinculadas al máximo tribunal y fue difundida por el periodista Eligio Rojas a través de redes sociales.

Dicha reunión se enmarca dentro de un proceso administrativo que el TSJ ha venido desarrollando en los últimos días, luego de decisiones recientes relacionadas con la salida de varios magistrados que solicitaron su jubilación formal.

Proceso de jubilaciones ya aprobado previamente

La Sala Plena ya había aprobado anteriormente la jubilación de 13 magistrados y magistradas, en una sesión encabezada por la magistrada Gladys María Gutiérrez. Esta decisión abrió una etapa de reorganización interna dentro del sistema judicial venezolano.

Magistrados incluidos en la jubilación

Entre los funcionarios judiciales que recibieron aprobación de jubilación se encuentran representantes de varias salas del TSJ, distribuidos de la siguiente manera:

Sala Constitucional: Francisco Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón

Sala de Casación Civil: Luis Ortiz Hernández, Yris Armenia Peña Espinoza, Isbelia Pérez Velásquez

Sala Electoral: Juan José Núñez Calderón, Fernando Ramón Vegas Torrealba

Sala Político-Administrativa: Emiro García Rosas, Evelyn Margarita Marrero Ortiz

Sala de Casación Penal: Deyanira Nieves Bastidas, Héctor Coronado Flores

Sala de Casación Social: Carmen Elvigia Porras de Roa

Este grupo forma parte de la primera fase del proceso de retiro institucional dentro del máximo tribunal.

La Asamblea Nacional también ha intervenido en el proceso al reconocer formalmente las jubilaciones aprobadas. Además, se activó la creación del Comité de Postulaciones Judiciales, organismo encargado de evaluar y seleccionar a los nuevos aspirantes a magistrados.

Expectativas sobre nuevas designaciones

En medio de este proceso, han circulado versiones no oficiales sobre posibles nombres que podrían integrarse al TSJ en futuras designaciones. Sin embargo, no existe confirmación institucional sobre estas listas preliminares.

Por el momento, el tribunal no ha informado si la reunión actual derivará en nuevas jubilaciones o si abordará otros temas administrativos vinculados al funcionamiento del máximo órgano judicial del país.

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