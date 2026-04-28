Venezuela y Colombia firman nueva alianza energética: detalles del acuerdo

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Venezuela y Colombia formalizaron un acuerdo para reactivar la conexión energética entre ambas naciones.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Energía Eléctrica, detallando que este paso forma parte de una nueva etapa de acercamiento y cooperación binacional.

El anuncio se produjo pocos días después de que los mandatarios de ambos países se reunieran para discutir la integración de sus servicios públicos. Con la firma de este convenio entre las instituciones energéticas de cada país, se busca establecer una alianza basada en la confianza y el trabajo compartido.

Detalles del acuerdo

A través de la plataforma Telegram, la cartera de Estado venezolana explicó que el pacto fue suscrito entre la empresa venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el colombiano Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

Las autoridades indicaron que esta unión representa una visión de soberanía para ambos pueblos, aunque no ofrecieron datos específicos sobre los montos o los plazos técnicos para iniciar los trabajos de conexión.

"La alianza representa confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para ambos pueblos", declaró el ministro.

Integración de electricidad y gas

Además de la electricidad, los planes de cooperación también incluyen el sector del gas para fortalecer la red de servicios en la frontera.

Los representantes de ambos gobiernos indicaron que estos proyectos están muy avanzados y que la reactivación de las redes es necesaria para enfrentar las fallas de energía, especialmente en las zonas más apartadas de las ciudades principales.

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