Inameh prevé aumento de nubosidad y lluvias para este 28 de abril: regiones más afectadas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que para este martes 28 de abril de 2026, se espera un día marcado por la inestabilidad climática en gran parte de Venezuela.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las primeras horas del día predominará la nubosidad variable, con lloviznas puntuales que afectarán principalmente a las zonas montañosas y los estados del sur y oriente del país.

A medida que avance la jornada, las probabilidades de lluvia aumentarán de forma progresiva, especialmente durante la tarde y la noche. Las autoridades advierten sobre la formación de núcleos nubosos que traerán precipitaciones de intensidad variada y descargas eléctricas en las regiones occidentales, los Andes y el Zulia, mientras que en la zona central se esperan lluvias más aisladas.

Pronóstico para Caracas y la región central

En la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana con algunas lluvias en las montañas. Para el final de la tarde, es probable que se registren nuevas precipitaciones.

Las temperaturas en la capital y los valles de Miranda rondarán los 27°, mientras que en las zonas más altas el termómetro podría bajar hasta los 15°. El viento soplará de manera suave a moderada durante todo el día.

Situación en el resto del país

Las zonas con mayor actividad de lluvias y tormentas serán Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales y el estado Zulia. En estas entidades se anticipa un incremento notable de las nubes después del mediodía.

Por otro lado, ciudades como San Juan de los Morros y San Carlos registrarán las temperaturas más altas del país, alcanzando máximas de entre 37 y 38°, lo que generará una sensación de calor intenso en el llano central.

Datos Inameh del día

El sol salió a las 6:10 de la mañana y su puesta se estima para las 6:39 de la tarde. En cuanto a la luna, el reporte indica que faltan tres días para que entre en su fase de luna llena.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante las lluvias vespertinas, especialmente en los estados donde se esperan tormentas eléctricas.

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