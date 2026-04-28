Pronóstico de Inameh: precipitaciones y actividad eléctrica para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido un aviso especial de corto plazo en el que advierte sobre un incremento significativo de la nubosidad en gran parte de Venezuela.

Según un reporte del organismo publicado en su cuenta en Telegram, se esperan precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica durante las próximas seis horas, afectando la mayor parte del territorio nacional.

El reporte meteorológico detalla que el sistema de nubosidad está generando lluvias en diversas regiones, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse alerta a las condiciones del entorno.

Zonas bajo vigilancia meteorológica

De acuerdo con las observaciones satelitales, las áreas donde se prevén las precipitaciones más constantes y tormentas eléctricas incluyen:

Región Sur y Llanos: Bolívar, Amazonas, Guárico, este de Apure, y sectores de Barinas y Portuguesa.

Centro y Centro Occidente: Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Falcón y Lara.

Región Andina y Zuliana: Mérida, Táchira, Trujillo y el estado Zulia.

Zona Costera y Capital: Norte de Anzoátegui, lloviznas dispersas en el Distrito Capital y sectores de La Guaira.

El Inameh continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas e insta a la población a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar rumores innecesarios.