Diosdado Cabello: No es tiempo de elecciones, es tiempo de sumarse por el bienestar del país

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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, habló este lunes sobre la posibilidad de unas elecciones presidenciales, en las que aseguró que cuando sea el momento adecuado se podrán realizar, pero que actualmente se debe priorizar el bienestar de la población.

"Estamos en el año 2026. Cuando vengan las elecciones en este país, sea el año que sea, que el que gane reciba el reconocimiento de los que perdieron. Y los que perdieron reciben también el reconocimiento por haber competido con lealtad, con caballerosidad, con dignidad y con rectitud. Porque unas elecciones es para eso, unas elecciones no es para que haya una guerra. sino no se hacen elecciones, declaró el ministro de Interior, Justicia y Paz durante la Peregrinación Nacional contra las sanciones.

Asimismo, el funcionario recordó además que el ejercicio del sufragio por la opción de preferencia de cada ciudadano está garantizado, pero que dicha actividad deberá realizarse únicamente cuando el cronograma correspondiente lo determine, pero, por el momento, insistió en que el enfoque debe permanecer en la unificación de esfuerzos para el avance del Estado.

"Venezuela requiere hoy que los venezolanos y venezolanas nos sumemos. No es tiempo de elecciones, no sé cuando son las elecciones, cuando sea tiempo de elecciones que la gente vote por el que quiera", agregó.

El ministro abogó por nuevas iniciativas de paz

Cabello reiteró que las puertas están abiertas para recibir iniciativas que fortalezcan la paz y la estabilidad del país. Recalcó la urgencia de trabajar en el presente para garantizar la viabilidad de los proyectos nacionales, y dejar el debate electoral para el momento en que se convoquen formalmente los comicios.

El ministro instó además a los ciudadanos a compartir sus proyectos y sugerencias de manera inmediata, y señaló que el contexto nacional demanda una contribución activa sin postergar las ideas que puedan resultar beneficiosas para el futuro. Cabello subrayó que la construcción colectiva es la tarea urgente por encima de las agendas proselitistas.

"Si usted tiene una buena idea ahorita, una buena propuesta para este país... ¡Oye, dígala ahorita! Quédese con su conciencia tranquila que la dijo", manifestó.

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