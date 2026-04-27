Diosdado Cabello explica qué es un incremento de sueldo responsable

Suscríbete a nuestros canales

Ante las crecientes expectativas por los anuncios del 1º de mayo, el vicepresidente sectorial para Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, detalló los criterios técnicos que el Gobierno Nacional considera para definir un "incremento de sueldo responsable".

El dirigente enfatizó que no se trata de lanzar cifras al azar, sino de cumplir con tres condiciones fundamentales para que el dinero no se vuelva "sal y agua".

“Un aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que sea con recursos asegurados, recursos reales”, precisó durante un encuentro por una Venezuela en paz y libre de sanciones, realizado en estado Mérida.

El objetivo es que cada bolívar o divisa que se aumente provenga de la riqueza generada y no de la emisión monetaria.

Cabello cuestionó los discursos que exigen montos elevados sin considerar la fuente de financiamiento, calificando de "fácil" proponer cifras como mil dólares sin una estructura que las sustente.

“Es muy fácil decir 'aumenteme el sueldo mil dólares'. Ajá, buen discurso, ¿pero de dónde saco la plata para sustentarlo?”, indicó.

Recordó que, debido a las sanciones, el ingreso nacional cayó de 100 a apenas 2 o 3 dólares, lo que limita la capacidad de "poner los dólares" en el mercado para aguantar el valor del nuevo salario.

La vía del petróleo y el beneficio

Como solución para fortalecer el salario, Cabello apostó por la dinamización de la industria petrolera y la inversión extranjera, bajo condiciones que favorezcan al país.

“Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenidas. Que paguen lo que tengan que pagar y que, aguas abajo, eso beneficie a toda la población”, expresó, señalando que la recuperación del ingreso nacional por vía de los hidrocarburos es la clave para que el mercado cambiario tenga estabilidad.

Problemática de Venezuela

Asimismo, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, reconoció este lunes que el “principal problema” de Venezuela es el económico.

“Es el principal problema que tiene este país. Y más tempranito que tarde nosotros esperamos se vaya resolviendo (...) los problemas de este país comiencen a desaparecer”, señaló.

Aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional apuntan en la dirección correcta, aunque algunos ciudadanos no perciban avances inmediatos.

Además, enfatizó que el levantamiento de las sanciones permitiría al país desenvolverse sin restricciones en el ámbito internacional.

Rechazo a paralización del país

En un encuentro directo con campesinos y productores del estado Mérida, realizado más temprano, Cabello rechazó de manera contundente las convocatorias de paralización nacional promovidas por sectores opositores, a las que calificó como desconectadas de la realidad productiva del país.

Reivindicó la labor de quienes trabajan la tierra y cuestionó la autoridad moral de quienes, según sus palabras, pretenden detener el aparato productivo sin conocer el esfuerzo que este requiere.

El vicepresidente sectorial fue enfático al señalar que los promotores de estas iniciativas no representan el sentir ni la actividad diaria de los sectores agrícolas y pecuarios.

“Esos que hoy llaman a paros nacionales, esos jamás en su vida han sembrado una mata de nada, jamás han cuidado un animal, jamás han trabajado la gran mayoría”, aseveró Cabello, vinculando el llamado a paro con intereses ajenos al bienestar del campo venezolano.