Venezuela alcanza acuerdos en materia energética, turística y alimentaria con Barbados

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En un esfuerzo por fortalecer la arquitectura de cooperación en el Caribe, el Gobierno de Venezuela y las autoridades de Barbados sellaron este lunes una serie de acuerdos estratégicos.

La información la dio a conocer la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, desde la nación insular donde sostuvo un encuentro con la primera ministra Mia Mottley.

De acuerdo con sus declaraciones los convenios, que abarcan los sectores energético, turístico y alimentario, buscan dinamizar el intercambio comercial y técnico entre ambas naciones bajo una visión de complementariedad regional.

El sector energético fue el eje central de las negociaciones. Ambos países acordaron mecanismos para la cooperación en materia de hidrocarburos, orientados a garantizar la estabilidad del suministro en la región caribeña.

“También estamos hablando de complementariedad para energías renovables. Que podamos fabricar juntos paneles solares. Así que tengamos una matriz energética completa”, indicó.

Asimismo, establecieron protocolos para el intercambio de insumos agrícolas y productos terminados, permitiendo que Venezuela diversifique sus mercados de exportación alimentaria hacia las islas vecinas.

“Que Barbados vaya a Venezuela a producir en tierras venezolanas alimentos (...) pero también convertir a Barbados en un mercado donde podamos exportar alimentos para el Caribe y para África”, explicó.

Turismo Binacional

En materia turística, el acuerdo contempla la creación de paquetes de viaje aéreo o marítimo compartidos y la facilitación de trámites para incentivar el flujo de visitantes.

“Estamos construyendo un puente de conectividad que no solo es aéreo o marítimo, sino de hermandad cultural. Barbados y Venezuela tienen un potencial inmenso para desarrollar un eje turístico de alto impacto en el Caribe”, destacaron fuentes de la delegación venezolana.

Estos acuerdos se suscriben en un momento de reactivación de la diplomacia venezolana en el Caribe, reafirmando el papel de Caracas como un socio estratégico para la seguridad y el crecimiento económico de la región.