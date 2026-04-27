Shell instala equipo en Venezuela para trabajos petroleros en Monagas: detalles aquí

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La multinacional Shell ha iniciado formalmente sus operaciones técnicas en Venezuela tras instalarse en la sede principal de la empresa Vepica. Esta movilización responde al acuerdo energético suscrito entre ambas compañías para la reactivación y desarrollo de yacimientos de crudo y gas en el estado Monagas.

Julio César Ohep, director senior de Vepica, confirmó que el equipo especializado de la transnacional europea se encuentra trabajando activamente en sus instalaciones.

"Los de Shell están ocupando todo un piso en el edificio de Vepica y todos estamos emocionados por aprender de ellos. Con base en el trabajo en equipo y la sostenibilidad energética", detalló Ohep durante su intervención en el Foro Venezuela Energética 2026, informó BancayNegocios.

El convenio se concentra específicamente en el desarrollo integral de las unidades de producción situadas en la División Punta de Mata, al norte del estado Monagas. Las labores técnicas se ejecutarán en las áreas estratégicas de los campos Carito y Pirital.

Estas actividades están alineadas con los parámetros establecidos en la Ley de Hidrocarburos vigente y buscan potenciar la capacidad de producción en tierra de la región oriental del país.

Recientes acuerdos internacionales

El contrato entre Vepica y Shell, formalizado el pasado 5 de marzo, forma parte de una serie de alianzas técnicas y comerciales promovidas entre Venezuela y Estados Unidos. Este marco de cooperación se consolidó tras la visita oficial al país del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum. Los compromisos suscritos abarcan oportunidades de gas costa afuera y proyectos de petróleo y gas en tierra.

Además del proyecto con Shell, el gobierno venezolano ha ratificado convenios similares con otras corporaciones internacionales del sector, incluyendo a la empresa KBR y la firma de servicios petroleros Baker Hughes, diversificando la inversión extranjera en la industria nacional.

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